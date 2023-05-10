У "Транснафті" стверджують, що унаслідок "спроби теракту" немає постраждалих.

У Росії стверджують, що в середу рано вранці, 10 травня, на нафтопроводі "Дружба" була спроба здійснення "терористичного акту".

"Теракт" в РФ намагалися вчинити на наливному пункті "Брянськ", минулося без постраждалих, пише ТАСС, посилаючись на відомості офіційного представника "Транснафти" (оператор магістральних нафтопроводів Росії) Ігоря Дьоміна.

"Так, дійсно сьогодні рано вранці була спроба здійснення терористичного акту щодо системи нафтопроводів "Дружба"... Обставинами події займаються компетентні органи", - повідомив Дьомін.

Відео дня

Канал Baza у Telegram написав, що сьогодні близько 5 години ранку в селищі Свень Брянської області на наливному пукті "Дружби" були "прильоти" в порожні резервуари для зберігання нафтопродуктів. "...на них виявили пробоїни близько 10 сантиметрів. Ніяких витоків чи загоряння при цьому не сталося, ніхто не постраждав", - наголошується у повідомленні.

Новини про нафтопровід "Дружба" - що потрібно знати під час війни РФ проти України

Нафтопровід "Дружба" знаходиться на відстані 150 км від кордону. За Брянськом "Дружба" розділяється на дві гілки - південна прямує через Україну до Чехії, Словаччини та Угорщини, а північна проходить через Білорусь у напрямку Німеччини та Польщі.

Цей нафтопровід забезпечує постачання нафти на нафтопереробні заводи, розташовані в Білорусі, і її транзит до європейських країн.

Влітку 2022 року росЗМІ писали, що у Брянській області "Дружбу" намагалися підірвати саморобними вибуховими пристроями, але зловмисникам нібито нічого не вдалося. У середині листопада минулого року журналісти дізналися, що прокачування нафти через "Дружбу" було припинена через пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури після ракетних ударів.

Вас також можуть зацікавити новини: