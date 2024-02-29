У Німеччині звернули увагу на те, що у військового корабля скоро закінчаться боєприпаси, а поповнити їх буде нічим.

Німецький фрегат "Гессен", який відправили в Червоне море для боротьби з єменськими хуситами, помилково намагався збити американський безпілотник.

Як повідомляє Bild з посиланням на джерела в бундесвері, радарні системи німецького корабля помилково розпізнали безпілотник, що кружляв над ним, як ворожий. Після чого з "Гессена" випустили дві ракети в напрямку американського безпілотника MQ-9 Reaper. Однак, обидві ракети з технічних причин не досягли цілі і впали в море.

Безпілотник Reaper може набрати висоту до 12 тис. м, водночас заявлена максимальна висота ураження німецької зенітної ракети SM-2 становить понад 20 тис. м, зазначило видання.

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Представник Міноборони Німеччини Міхаель Штемпфле підтвердив, що обстріляний безпілотник не міг бути ідентифікований як БПЛА однієї з союзних країн. "Ситуація вирішена, оскільки це був не ворожий безпілотник, проте з'ясувалося це тільки згодом", - пояснив Штемпфле.

У зв'язку з цим інцидентом, депутат Бундестагу та експерт з оборони Флоріан Хан попередив про проблему з боєприпасами. "Ми щойно дізналися за запитом, що частина боєприпасів на фрегаті "Гессен" більше не може бути поповнена, оскільки промислових потужностей, що випускають ці ракети, більше не існує. Коли запаси спорожніють, флот уже не зможе їх поповнити і змушений буде вивести фрегат", - констатував Хан.

Видання зазначило, що через день після інциденту з американським безпілотником, німецькі збройні сили збили два дрони єменських хуситів над Червоним морем.

Операція ЄС проти хуситів

20 лютого ЄС розпочав військову операцію проти єменських хуситів для забезпечення безпечного торгового судноплавства в Червоному морі. Таке рішення ухвалили міністри закордонних справ ЄС. Зокрема, Німеччина вже відправила до берегів Ємену фрегат "Гессен", на борту якого перебуває близько 250 солдатів бундесверу.

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