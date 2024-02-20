Німеччина вже відправила до берегів Ємену фрегат.

Євросоюз розпочне військову операцію проти Єменських хуситів для забезпечення безпечного торгового судноплавства в Червоному морі.

Відповідне рішення ухвалили міністри закордонних справ ЄС, пише Bild. Зокрема, Німеччина вже відправила до берегів Ємену фрегат "Гессен", на борту якого знаходиться близько 250 солдатів бундесверу.

Роль хуситів у загостренні ситуації на Близькому Сході

Єменські хусити після початку військової операції Ізраїлю проти ХАМАС підтримали бойовиків цього руху. З листопада 2023 року повстанці-хусити, підтримувані Іраном, почали атакувати судна, що проходять через Червоне море. Спочатку нападам піддавалися тільки судна, пов'язані з Ізраїлем, проте згодом під приціл потрапили і кораблі інших країн, в тому числі американські. Нагадаємо, морський шлях через Суецький канал і Червоне море є найкоротшим маршрутом між Європою і Азією.

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1 лютого стало відомо, що танкери з російською нафтою продовжують ходити через Червоне море, не зустрічаючи перешкод з боку хуситів.

2 лютого єменські хусити погрожували знищити волоконно-оптичний кабель у Червоному морі, якщо Британія та США продовжать завдавати ударів по аеропортах Ємену.

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