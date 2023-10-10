Конкретна причина такого кроку не повідомляється.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не приїде в Бішкек на засідання ради глав держав СНД, яке відбудеться 13 жовтня.

Як повідомила прес-служба президента Киргизстану, Пашинян не зможе взяти участь у саміті через "низку обставин".

Політика Вірменії

Влада Вірменії регулярно критикує РФ і ОДКБ через бездіяльність і нездатність виконувати взяті на себе зобов'язання.

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Зокрема, у вересні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Росію в невиконанні зобов'язань щодо забезпечення безпеки населення Карабаху. За словами Пашиняна, РФ звинувачує Захід, що він підштовхує уряд Вірменії "до прийняття заходів, спрямованих на витіснення Росії" з регіону, проте насправді "Росія сама йде з регіону".

Пашинян додав, що "є процеси", які наводять на думку, що "одного разу ми прокинемося і побачимо, що Росії тут немає". Він також назвав стратегічною помилкою залежність країни від Росії у сфері безпеки.

Також він заявляв, що Вірменії пора виходити з-під російського крила і намагатися забезпечувати свою безпеку самостійно. При цьому він зазначив, що країні буде потрібно чимало часу, щоб стати повноцінним партнером Євросоюзу.

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