Пашинян заявив, що в той час як на Заході вважають Вірменію союзником Росії, в самій Росії однак, усвідомлюють, що Вірменія не на їхньому боці.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не є союзником Росії у війні з Україною, повідомляє News.am.

"Ви сказали, що ми союзники Росії. Звичайно, вголос про це ніколи не говорилося, але, думаю, це видно. Ми не союзник Росії у війні з Україною. І наше почуття від цієї війни, від цього конфлікту - тривога, тому що вона безпосередньо впливає на всі наші відносини", - зазначив він.

Пашинян заявив, що в той час як на Заході вважають Вірменію союзником Росії, в самій Росії однак, усвідомлюють, що Вірменія не на їхньому боці.

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"Виходить, що ми нічий союзник в цій ситуації, а значить, ми вразливі", - зазначив він.

Він також зазначив, що у Вірменії є свої проблеми, які не дозволяють країні повністю бути залученою в це питання.

"Ми ухиляємося не тому, що у нас немає думки про ситуацію, ми ухиляємося через те, що наші проблеми, на жаль, більше, ніж вони можуть дозволити нам бути більш залученими у вирішення інших проблем", - зазначив прем'єр Вірменії.

Вірменія та Росія - відносини

За твердженнями ЗМІ, Вірменія відіграє особливу роль у відносинах Ірану і Росії. Ця країна є торговим посередником у військово-стратегічному Альянсі двох країн.

У цьому контексті поставки зброї з Франції в Єреван викликали обурення в Україні та Ізраїлі. Зазначалося, що Вірменія, Іран і Росія тісно пов'язані військовим співробітництвом, таким чином зброя, призначена для Вірменії, цілком може опинитися в Росії або Ірані.

В кінці травня Вірменія І Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності. Вірменія визнала Нагірний Карабах територією Азербайджану. Таким чином тривалий військовий конфлікт, який Росія підігрівала в якості "миротворця", нарешті отримав надію на завершення.

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