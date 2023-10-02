Владі країни нагадали про антиармянську позицію Москви.

Окремі громадські та політичні сили заговорили про кардинально новий для Вірменії міжнародний курс. Офіційний Єреван закликали вийти з організацій, які пов'язані з Російською Федерацією, і подати заявку до Європейського Союзу.

Владу Вірменії закликали вийти з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) та Співдружності Незалежних Держав (СНД).

"У наші дні антиармянская позиція і політика, що проводиться російською владою, жертвами яких став вірменський народ Арцаха, не тільки погані, але і ще більше поглиблюють прірву, що виникла між Вірменією і Росією в останні роки, роблячи її практично непереборною, що створює гостру необхідність радикального перегляду всієї діючої договірно-правової бази між Республікою Вірменія і Російською Федерацією", – йдеться у повідомленні видання Радіо Свобода.

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При цьому автори звернення прирівняли ситуацію на Карабасі з війною проти України і геноцидом українців. Крім того, Єреван закликали ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду без жодних обмовок.

Також у заяві йдеться про звернення до ЄС для повноправного членства, а також про підписання угод про стратегічне партнерство з країнами Євросоюзу, США, Канадою, Індією, а також поглиблення військової та військово-технічної співпраці з країнами Заходу.

Зміна курсу Вірменії - головні новини

10 січня глава уряду Вірменії Нікол Пашинян відмовив президенту РФ Володимиру Путіну в проведень навчань ОДКБ.

Пізніше стало відомо, що спільні військові навчання США і Вірменії пройшли з 11 по 20 вересня. Армії тренувалися проводити стабілізаційні дії між супротивниками під час миротворчих місій.

Крім того, Пашинян заявив, що повернення РФ в Україну означає, Що Вірменія більше не може покладатися на Росію, як на гаранта безпеки. Також він заявив, що Римський статут Міжнародного кримінального суду буде ратифікований Єреваном"в повному обсязі".

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