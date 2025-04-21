На переговорах будуть присутні представники України, Британії, Франціі та Сполучених Штатів.

Новий раунд мирних переговорів по Україні відбудеться у цю середу, 23 квітня за участі представників України, Європи і США. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру", - заявив президент.

Він також зазначив, що безумовне припинення вогню має бути першим кроком до миру.

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"Цей Великдень показав, що саме дії Росії є причиною затягування війни", - наголосив Зеленський.

Майбутні переговори у Лондоні: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, за інформацією міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро, наступний раунд перемовин щодо завершення війни в Україні відбудеться у Лондоні наступного тижня. Він підкреслив, що переговори, які відбулися у Париді, і наступна зустріч є свідченням того, що Європа отримала місце за столом переговорів.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив американським чиновникам, що на цій зустрічі може бути узгоджене рішення про повне і всеосяжне припинення вогню.

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