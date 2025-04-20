Черговий раунд переговорів анонсували на наступний тиждень.

На переговорах щодо перемир’я в Україні, які відбудуться наступного тижні в Лондоні, буде присутня українська переговорна група, повідомив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі національного телемарафону.

"На переговорах, які мали місце на поточному тижні в Парижі, був голова Офісу президента Андрій Єрмак, був міністр закордонних справ, був міністр оборони. За потреби склад буде відкоригований, але Україна точно буде присутня на цих переговорах", - запевнив Лещенко.

Він наголосив, що Україна ніколи не буде перепоною на шляху до миру, оскільки в Україні гинуть люди, втрачаються території та інфраструктура.

Відео дня

Крім того, Лещенко прокоментував заяви адміністрації США про можливий вихід країни з переговорів щодо закінчення війни в Україні.

"Давайте не будемо драматизувати. США і з НАТО збиралися виходити, але не вийшли, і з ООН, і з деякий інституцій Організації об’єднаних Націй вони збиралися призупиняти членство і т.д.", - сказав радник.

За його словами, оголошення про вихід з організацій чи процесів - це така тактика поведінки США, "але це не значить, що це неминуче або вже вирішено".

Майбутні переговори у Лондоні: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, за інформацією міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро, наступний раунд перемовин щодо завершення війни в Україні відбудеться у Лондоні наступного тижня. Він підкреслив, що переговори, які відбулися у Париді, і наступна зустріч є свідченням того, що Європа отримала місце за столом переговорів.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив американським чиновникам, що на цій зустрічі може бути узгоджене рішення про повне і всеосяжне припинення вогню.

Вас також можуть зацікавити новини: