Барро підкреслив, що переговори, які відбулися, і наступна зустріч є свідченням того, що Європа отримала місце за столом переговорів.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що наступний раунд перемовин щодо завершення війни в Україні відбудеться у Лондоні наступного тижня.

Про це Барро повідомив у Парижі після зустрічі представників США, Франції, Британії, Німеччини та України, передає Радіо Свобода.

"Ці дуже відкриті, дуже щирі обговорення сприяли просуванню в роздумах європейців, українців і американців, які домовилися зустрітися знову наступного тижня в Лондоні, щоб продовжити діалог на цій основі – з тим, щоб ми могли сподіватися вже незабаром досягти припинення вогню, на яке українці вже погодилися і на яке ми сподіваємося, що Росія також погодиться", - повідомив міністр.

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Барро підкреслив, що переговори, які відбулися, і наступна зустріч є свідченням того, що Європа отримала місце за столом переговорів. Він додав:

"Довгий час існували побоювання, що європейці не братимуть участі у переговорах - але сьогодні саме в Парижі європейці, американці та українці вперше зібралися разом".

Президент Франції Еммануель Макрон висловив підтримку ініціативі Дональда Трампа щодо якнайшвидшого припинення війни та наголосив на готовності тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами.

"Сьогодні ми мали позитивну й конструктивну дискусію про шляхи досягнення припинення вогню та встановлення всеосяжного, тривалого миру. Я двічі говорив із президентом Зеленським - до та після зустрічей - аби зберегти чітку координацію. Переговори продовжаться наступного тижня в Лондоні", - написав він в соцмережі Х.

Переговори в Парижі - деталі

Від США до Парижу прибули держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Дональда Трампа Україною Кіт Келлог та спецпосланець Стів Віткофф. Київ представляли голова Офісу президента України Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умеров. Від Німеччини до Парижа вирушили політичний директор МЗС ФРН Гюнтер Зауттер і радник федерального уряду із зовнішньої та безпекової політики Єнс Плетнер.

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