Міністр оборони України Рустем Умеров повідомив американським чиновникам, що Київ "на 90%" згоден із мирною програмою президента Трампа.няти

Україна практично повністю готова погодитися на мирний план Дональда Трампа, і рішення про повне і всеосяжне припинення вогнюможуть узгодити вже наступного тижня на зустрічі в Лондоні.

Як пише The New York Post з посиланням на свої джерела, міністр оборони України Рустем Умеров повідомив американським чиновникам, що Київ "на 90%" згоден з мирною програмою президента Трампа. Тепер питання в тому, чи погодиться на цей план Москва.

"Наступного тижня в Лондоні ми хочемо ухвалити рішення про повне і всеосяжне припинення вогню. Потім ми маємо намір провести переговори з росіянами і сказати: "Гаразд, ось найкраща і остаточна пропозиція", щоб з'ясувати, на чому зупинилися обидві сторони. І щойно ми це отримаємо, тоді буде визначено наступні кроки", - зазначив чиновник.

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При цьому він підкреслив, що в разі відсутності згоди Москви Трамп готовий вийти з-за столу переговорів, поклавши відповідальність за конфлікт на європейських союзників Америки.

Тим часом Рустем Умеров і його колеги опрацьовуватимуть сумніви, що залишилися з приводу мирного плану, більшість із яких стосуються того, де проходитимуть лінії припинення вогню.

"Я думаю, що частина їхнього занепокоєння пов'язана із землею... з тим, що вони називають "де-юре" і "де-факто". "Де-факто" означає, що ми визнаємо, що росіяни займають цю землю, але ми не говоримо, що [Україна] збирається відмовитися від неї назавжди. "Де-юре" означає, що ми визнаємо, що [росіяни] займають цю землю, і ми ніколи її більше не побачимо", - сказав виданню представник адміністрації Трампа.

Водночас, щоб посадити Росію за стіл переговорів, спеціальний посланник президента США Стів Віткофф може запропонувати Москві "пряник" у вигляді ослаблення санкцій і, можливо, розморожування конфіскованих активів, сказав чиновник.

США і війна в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Рубіо натякнув, що США вже набридла війна в Україні. "Важливо всім нагадувати, що українська війна - це жахлива річ, але це не наша війна. Ми її не починали. США допомагали Україні понад три роки, і ми хочемо, щоб усе це закінчилося", - заявив він.

NYT повідомляв, що в Білому домі практично не ведуться серйозні обговорення про подальше надання Україні військової допомоги.

Також Bloomberg писав, що США готові визнати незаконно анексований Крим російським у рамках широкої угоди про мир між Москвою і Києвом.

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