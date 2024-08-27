За задумом, це дасть змогу австралійцям краще розслаблятися після роботи.

В Австралії набув чинності закон, який підтверджує право працівників ігнорувати дзвінки та текстові повідомлення з роботи у неробочий час. Про це пише BBC.

Закон про "право на відключення" пропонує полегшення людям, які відчувають себе змушеними відповідати на дзвінки або повідомлення від роботодавців після закінчення робочого дня. Тепер вони можуть бути впевненими, що керівник не зможе їх покарати за пропущений дзвінок чи повідомлення в месенджері.

Як зазначає BBC, австралійці насправді не винайшли велосипед, бо подібні правила є у двох десятках інших країн світу, переважно в Європі та Латинській Америці.

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Формально закон не забороняє роботодавцям спілкуватися з працівниками в неробочий час. Однак тепер працівник може впевнено ігнорувати це, якщо ситуація не екстрена. Якщо ж працівник і роботодавець таки розійдуться в поглядах на те, наскільки обгрунтованим було звернення у неробочий час, свою оцінку даватиме Австралійська комісія чесної праці.

Компанія, яка буде порушувати новий закон, ризикує отримати штраф у 94 000 австралійських доларів (орієнтовно 64 тисячі доларыв США).

Експерт з ринку праці Джон Хопкінс сказав BBC News, що нові правила насправді підуть на користь і самим роботодавцям.

"Будь-яка організація, в якій є співробітники, які краще відпочивають і мають кращий баланс між роботою та особистим життям, матиме персонал, який з меншою ймовірністю матиме лікарняні та з меншою ймовірністю залишить організацію", — сказав він.

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