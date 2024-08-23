Президент країни Мокветсі Масісі особисто огляне коштовність.

На руднику Карові у Ботсвані виявлено другий за величиною алмаз у світі.

Як пише видання The Washington Post, за даними уряду Ботсвани, знайдений камінь вагою 2492 карати є другим за величиною алмазом, який коли-небудь знаходили у світі, і найбільшим, колись знайденим в країні.

Зазначається, що канадська гірничодобувна компанія Lucara Diamond, яка знайшла дорогоцінний камінь, назвала його "винятковим" та "високоякісним". Як заявив президент компанії Вільям Лемб, компанія "в захваті" від своєї "надзвичайної" знахідки.

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Лемб також розповів, що за допомогою рентгенівської технології, яка використовується компанією з 2017 року, величезний алмаз вилучено без пошкоджень.

Уряд Ботсвани схарактеризував відкриття як "дорогоцінне" і повідомив, що президент країни Мокветсі Масісі особисто проведе церемонію огляду. Уряд заявив, що алмаз є найбільшим з коли-небудь знайдених у Ботсвані.

Лемб також сказав, що відкриття компанії є "безпрецедентним багатством, знайденим у землі Ботсвани", і символізує "сходження південноафриканської країни, як світового лідера з виробництва алмазів".

Як пише The Washington Post, найбільший у світі алмаз - 3106-каратний Куллінан - був знайдений у Південній Африці в 1905 році. Дорогоцінний камінь розділили на дев'ять великих частин і майже 100 дрібніших. Деякі камені прикрашають британську корону.

Найбільші алмази у світі

У 2021 році Ботсвані знайшли алмаз вагою 1098 каратів. Його вважали третім за величиною у світі. Зокрема, алмаз знайшла видобувна компанія Debswana. Він трохи легший від другого у світі (на той час) найбільшого алмазу "Леседі ла Рона" вагою 1 109 каратів. Його також знайшли у Ботсвані.

Найбільший алмаз знайшли у 1905 році у Південній Африці - це "Кулліан" або "Зірка Африки" вагою 3 106 каратів.

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