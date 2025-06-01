Повідомляється про загиблих і постраждалих.

У Брянській області РФ на федеральній дорозі сталося обвалення моста. У нього влетів пасажирський потяг сполученням "Климов – Москва", повідомляє телеграм-канал "Типичный Брянск".

"Міст обвалився в Брянській області. І в нього відразу ж врізався поїзд. Цієї ночі перед селищем Вигоничі обвалився міст із фурою "Міраторга" на федеральній трасі біля села Бурачівки", – ідеться в повідомленні.

Лунають також версії про те, що міст упав на поїзд, який проїжджав. У низці телеграм-каналів пишуть, що нібито було підірвано опору мосту, унаслідок чого і сталося обвалення.

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Факт обвалення моста підтвердив і губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

"У Вигоницькому районі сталося обвалення мосту. В районі однієї з ділянок федерального автошляху А240 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів та пасажирського залізничного потягу. На жаль, є постраждалі", – написав він у телеграм-каналі.

За його словами, зараз на місці працюють відповідні служби.

Пропагандистське "РИА-Новости" пише, що інцидент стався через "незаконне втручання в діяльність транспорту". При сході поїзда загинув машиніст.

Тим часом телеграм-канал Baza наводить інші подробиці. За їхніми даними, поїзд врізався в зруйновану будову моста, після чого з рейок зійшли локомотив і кілька вагонів.

"Загинули четверо людей: двоє пасажирів і вся локомотивна бригада поїзда (це двоє співробітників: машиніст і його помічник). Понад 40 осіб дістали поранення. Четверо людей перебувають у важкому стані. Серед них піврічне немовля", – йдеться у повідомленні.

Інші інциденти в Росії

Вночі 29 травня у Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа на стратегічному заводі електроніки під назвою "Авангард". Повідомлялося, що перед пожежею було чути гучні вибухи.

Кількома днями раніше в Росії розбився військовий гелікоптер Мі-8 з боєприпасами на борту. Спалахнула пожежа, після чого почалася детонація боєприпасів.

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