На місці падіння виникла пожежа.

На території Орловської області зазнав аварії російський військовий гелікоптер, мова може йти про багатоцільовий вертоліт Мі-8.

Про це з посиланням на очевидців пишуть російські Telegram-канали. Згідно з повідомленнями росіян, інцидент стався в районі населеного пункту Наришкіно Урицького району. Близько 14:00 повітряне судно впало, після чого почалася пожежа.

За словами свідків, на місці падіння чутно звуки вибухів, там вже працюють екстрені служби. Тим часом російський моніторинговий канал "Радар ВРВ" підтвердив, що розбився саме Мі-8:

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"У цю секунду відбувається детонація боєприпасів, які ніс на собі вертоліт. Пілоти загинули".

Втрати російської авіації

Згідно з даними українського Генерального штабу Збройних сил, з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 372 літаки та 336 гелікоптерів.

Ці втрати включають різні типи авіаційної техніки, зокрема штурмовики Су-25, винищувачі Су-30 та Су-34, а також ударні вертольоти Ка-52. Значна частина втрат сталася внаслідок дій української протиповітряної оборони, зокрема використання систем ППО та переносних зенітно-ракетних комплексів.

Крім того, під час війни на території самої Російської Федерації неодноразово зазнавали аварій військові літаки та гелікоптери. Зазвичай окупанти пояснювали це технічними несправностями.

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