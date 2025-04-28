Очевидці повідомили про щонайменше 10 вибухів у місті, працювала російська система ППО.

В ніч на понеділок, 28 квітня, у російському Брянську прогриміли вибухи. Очевидці повідомляють, що під ударом опинився важливий об'єкт окупантів.

Як пише Shot з посиланням на очевидців, у місті прогриміло щонайменше 10 вибухів. Їх чули жителі багатьох районів. Місцева влада заявила про атаку українських безпілотників та наполягала, що працює російська ППО.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що внаслідок атаки безпілотників нібито загинула людина. За його словами, завдано шкоди цивільній інфраструктурі. Водночас інших деталей він уникнув.

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Натомість очевидці у місцевих пабліках пишуть, що ціллю безпілотників був завод з виробництва військової мікроелектроніки "Крємній Ел". За інформацією OSINТʼерів в районі заводу було зафіксовано кілька влучань.

Натомість в Міноборони РФ відзвітували про нібито знищення 115 безпілотників, серед яких 102 - над Брянською областю.

Оновлено о 8:51. Водночас Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України зауважив, що в Брянську "знову був атакований невідомими дронами завод "Кремній".

"На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер", а також для РЛС і РЕБ та російських БПЛА", - написав він і додав, що "вже багато було атак, завод призупиняв роботу раніше".

Атаки на військові об'єкти РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, це вже не перша атака на цей завод зі збірки безпілотників-камікадзе типу "Шахед", які російські загарбники називають "Герань-2". Рік тому, 2 квітня 2024 року атаковано вороже підприємство у Татарстані. Це була спецоперація ГУР Міноборони.

Також повідомлялось, що на Курщині ЗСУ атакували місце запуску ворожих БпЛА. Внаслідок успішних дій українських військових вдалося ліквідувати 20 операторів безпілотників.

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