Байден переговорив з колегами Канади, Німеччини, Італії, Японії, Румунії, Франції, Польщі та Британії, а також з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та представниками ЄС.

Президент США Джо Байден обговорив з союзниками подальшу підтримку України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Зазначається, що Байден переговорив з колегами Канади, Німеччини, Італії, Японії, Румунії, Франції, Польщі та Британії, а також з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та представниками ЄС щодо подальшої підтримки України.

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"Байден підкреслив постійну міжнародну підтримку України, в тому числі шляхом постійного надання допомоги у сфері безпеки й економічної допомоги, а також постійне покладання на Росію витрат, пов’язаних з відповідальністю за розв’язану Кремлем агресію", - йдеться у тексті повідомлення.

Також лідери країн обговорили запобігання перетворенню Росією енергетики в інструмент впливу та необхідність подальшої координації для забезпечення стійких і доступних поставок енергії у Європу.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередили спроби захопити Донбас. Протягом минулої доби ворог щільним вогнем атакував прифронтові села в Донецькій області та у Харківській області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні з повітряного простору та території республіки Білорусь.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни констатують успіх наступальних дій ЗСУ під Харковом. За їхніми даними, захисники просунулися не менш як на 20 км в бік Куп’янська.

Про звільнення понад 20 населених пунктів на Харківщині прозвітували й у Генштабі. За офіційною інформацією, українські захисники "вклинились в оборону" противника вглиб на 50 км.

На Слов’янському напрямку деокуповано село Озерне, на Краматорському ЗСУ покращили тактичне становище – просунулися углиб на 2 км.

Всього нашими військами звільнено 700 квадратних кілометрів.

В Херсонській області, кажуть у британській розвідці, ЗСУ уповільнюють здатність росіян розгортати операційні резерви і поповнювати запаси на півдні. Міноборони РФ підтверджує певний успіх українських сил на цьому напрямку.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 51 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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