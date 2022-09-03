Серійного вбивцю, ліквідованого на Донбасі, нагородили медаллю / СтратКом ЗСУ

Російський диктатор Володимир Путін нагородив медаллю "За відвагу" росіянина Івана Непаратова, засудженого на 25 років за вбивства п'ятьох людей, розбої, грабежі та викрадення.

Про це повідомляє Telegram-канал СтратКому ЗСУ.

У 2013 році Непаратова та вісьмох членів його банди засудили за вбивства, катування, викрадення людей, незаконне зберігання зброї та інші злочини. Сам окупант отримав покарання у вигляді 25 років колонії. 

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Новина про засудження Непаратова / скриншот
Новина про засудження Непаратова / скриншот

Після кількох місяців невдалого російського вторгнення в Україну Путіну знадобилося нове "м'ясо". Непаратова випустили із в'язниці та відправили на Донбас. Як свідчить свідоцтво про смерть, окупанта ліквідували 5 серпня поблизу Бахмута Донецької області.

Схоже, спочатку окупанта відправили захоплювати Луганщину. За це ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник також видав йому медаль.

Нагороди вбивці / СтратКом ЗСУ

Як раніше повідомляв УНІАН, Російська Федерація продовжує приховану мобілізацію чоловіків для війни проти України, агітують "козаків" і безробітних.

Також, за даними деяких ЗМІ, власник приватної військової компанії "Ліга" (раніше ПВК Вагнера) Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених у російських колоніях для участі у війні проти України. 

Пізніше російські ЗМІ з'ясували, що ПВК "Вагнер" вдалося завербувати для війни в Україні понад тисячу укладений.

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