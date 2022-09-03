Засуджений за вбивства та катування людей росіянин нібито загинув на Луганщині.

Російський диктатор Володимир Путін нагородив медаллю "За відвагу" росіянина Івана Непаратова, засудженого на 25 років за вбивства п'ятьох людей, розбої, грабежі та викрадення.

Про це повідомляє Telegram-канал СтратКому ЗСУ.

У 2013 році Непаратова та вісьмох членів його банди засудили за вбивства, катування, викрадення людей, незаконне зберігання зброї та інші злочини. Сам окупант отримав покарання у вигляді 25 років колонії.

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Після кількох місяців невдалого російського вторгнення в Україну Путіну знадобилося нове "м'ясо". Непаратова випустили із в'язниці та відправили на Донбас. Як свідчить свідоцтво про смерть, окупанта ліквідували 5 серпня поблизу Бахмута Донецької області.

Схоже, спочатку окупанта відправили захоплювати Луганщину. За це ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник також видав йому медаль.

Як раніше повідомляв УНІАН, Російська Федерація продовжує приховану мобілізацію чоловіків для війни проти України, агітують "козаків" і безробітних.

Також, за даними деяких ЗМІ, власник приватної військової компанії "Ліга" (раніше ПВК Вагнера) Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених у російських колоніях для участі у війні проти України.

Пізніше російські ЗМІ з'ясували, що ПВК "Вагнер" вдалося завербувати для війни в Україні понад тисячу укладений.

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