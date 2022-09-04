19 серпня президент Індонезії повідомив, що Путін планує особисто взяти участь у саміті "Великої двадцятки".

Поїздка російського президента Володимира Путіна на саміт "Великої двадцятки", що пройде в Індонезії, наразі під питанням.

Про це в коментарі кремлівським ЗМІ повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков.

Російська сторона заявляє про нібито врахування усіх факторів, зокрема безпеки Путіна.

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"Для того щоб ухвалити рішення про формат нашої зустрічі, будуть брати до уваги усі фактори, в тому числі й фактор безпеки", - відповів Пєсков на запитання, у якому з форматів Путін може взяти участь у саміті.

Зустріч лідерів "Великої двадцятки" відбудеться 15-16 листопада на Балі.

9 серпня радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що у разі присутності на саміті G20 Володимира Путіна, Володимир Зеленський також може відвідати зустріч світових лідерів у Індонезії.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на спробі захопити Донбас. Напередодні Путін встановив нову дату окупації регіону – 15 вересня. Хоч експерти з Інституту вивчення війни сумніваються, що армії РФ це вдасться, враховуючи застопорення у її просуванні.

Зараз ворог веде наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, росіяни намагаються покращити логістику забезпечення своїх військ.

На півдні противник вів обстріли уздовж всієї лінії фронту.

Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Богородичне, Пасіка, Долина, Бахмут, Покровське, Бахмутське, Піски, Первомайське.

Водночас українські війська намагаються не допустити розгортання нових сил ворога у Запорізькій області, ведучи локальні атаки, констатували в Інституті вивчення війни.

Наразі контрнаступ ЗСУ, оголошений 29 серпня, зосереджений на знищенні логістичних шляхів постачання угрупування окупантів на півдні.

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