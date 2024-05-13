Як додала Нуланд, Штати отримали певний досвід від спілкування з РФ та Китаєм.

Екс-заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки Вікторія Нуланд заявила, що після закінчення холодної війни всі політичні сили США були переконані, що необхідно об'єднати Москву та Пекін у відкритий і вільний світовий порядок. Вони мали стати сильними членами демократичного світу.

"І це те, що ми намагалися дуже довго. Це працює, якщо у вас є керівництво, яке принципово приймає поточну систему. Але як тільки у вас є лідери, які кажуть своєму населенню, що ця система штовхає їхню країну вниз, не дозволяє їй займати належне їй місце, яка має територіальне визначення величі, яка спрямована на економічний, політичний та/або військовий примус — це суперечать цьому порядку, і тоді наша політика має змінитися", - сказала вона в інтерв'ю Politico.

Нуланд пояснила, чи була б поточна ситуація іншою, якби Путін та Сі Цзіньпін не очолювали свої країни. За її словами, що у таких високоцентралізованих суспільствах без електорального оновлення, яке проходять всі демократичні країни, голова держави має величезне значення.

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"Саме ця людина визначає, що означає велич. Саме ця людина вирішує, як підтримувати порядок у суспільстві. Саме ця людина — дозволяючи їм говорити, дозволяючи вільну пресу, дозволяючи протести, дозволяючи альтернативні політичні партії — буде формувати варіанти. І це, очевидно, обмежує наші стосунки", - зазначила екс-заступниця держсека.

Як додала Нуланд, Штати отримали певний досвід від спілкування з РФ та Китаєм. Зокрема, потрібно завжди намагатися говорити з лідерами країн і працювати разом у спільних інтересах. Водночас, "якщо ідеологія за своєю суттю є експансіоністською, за своєю суттю неліберальною, маємо створити захист і стійкість для себе, для наших друзів і союзників, і особливо для тих сусідів тих країн, які ймовірно, будуть на передовій цього першого поштовху".

США, Китай та Росія - ситуація на міжнародній арені

Як писав Politico, США втрачають популярність у всьому світі. Міжнародна репутація Америки погіршувалася з початку 2023 року, особливо в мусульманських країнах у зв'язку з підтримкою Вашингтоном Ізраїлю у війні в Газі. А тепер до цієї тенденції приєднується і Європа.

The Telegraph писав, що Штатам потрібна Європа, щоб протистояти Росії та Китаю.

Bloomberg вважає, що США мають розглядати поточну ситуацію у світі як пролог до початку Третьої світової війни і використати наявний час для підготовки до неї. Але глобальну війну ще можна відвернути, і коштуватиме це значно менше, ніж неминуча участь в ній.

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