Трансатлантичний альянс життєво важливий, вважає Мірча Джеоане на тлі побоювань, що Трамп припинить військову підтримку України, якщо стане президентом

США мають потребу в європейських союзниках, щоб протистояти загрозі з боку Росії та Китаю. Є побоювання, що Дональд Трамп може припинити військову допомогу Україні, якщо переможе на виборах, або навіть повністю позбавити Європу гарантій безпеки від Вашингтона.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джеоане в інтерв'ю The Telegraph заявив, що в умовах, коли Захід вступив в епоху "суперництва великих держав" з такими автократичними країнами, як Росія, її союзник Китай, Північна Корея та Іран, трансатлантичний альянс важливий як ніколи.

"Європа потребує Америки, а Америка, я думаю, потребує всіх своїх союзників. Стратегічна реальність така, що Китай - грізний суперник, і що Росія, Китай і всі інші разом робитимуть масовані спроби підірвати американську міць", - зазначив він.

Відео дня

Він додав: "Ці країни виявляють гостру агресивну зацікавленість у тому, щоб кинути виклик світовому порядку, який був встановлений після закінчення Другої світової війни. У цій епічній боротьбі Америці знадобиться не тільки її власна сила, а й усі союзники по Альянсу".

Джеоане розповів, що Трамп раніше називав НАТО "застарілим". Водночас він зазначив, що у своєму останньому зверненні "Про стан справ у країні" Трамп "вельми позитивно" відгукнувся про НАТО, а також додав, що боротьба з Джо Байденом була "занадто близька до завершення".

"Я думаю, що стратегічна логіка візьме гору, і ми впевнені, що Америка продовжить робити те, що вона робила останні 75 років, і залишиться ключовим гравцем", - вважає заступник генсека НАТО.

США залишаються найбільшим донором зброї та допомоги Україні, але дехто вважає, що Європа робить недостатньо для Києва.

"З нашого боку все ще існує невелике непорозуміння з Конгресом США щодо того, як багато роблять неамериканські союзники. Ми робимо дуже багато. Навіть Ісландія - у них немає армії, але вони допомагають із вантажоперевезеннями і тому подібними речами. Ми повинні краще інформувати про це", - зазначив Джеоане.

Він зазначив, що 18 із 32 членів Альянсу виконують план з витрат і загалом витрачають 2%, а деякі й більше.

"В оборону було вкладено сотні мільярдів доларів США. Це необхідно підтримувати", - сказав Джеоане. "Але 2 відсотки - це вже не та мета, яка була раніше. Це база, а не стеля".

Європейські країни прагнуть збільшити витрати на оборону, щоб забезпечувати Україну і поповнювати свої запаси після відправки зброї Києву. Але проблема полягає в тому, що Росія перейшла на економіку воєнного часу, тому тепер головним питанням стало - як наростити європейську промислову базу.

Європейський союз розробляє плани з нарощування своєї оборонної промисловості. Однак деякі з планів Брюсселя, на яких наполягає Франція, включають в себе стимули для членів ЄС "купувати європейське" та інші програми, призначені тільки для членів блоку.

Джеоане закликав до створення "трансатлантичної промислової бази", а не до створення "непотрібних стін" між союзниками.

"Якщо ви подивитеся на країни-члени ЄС, то сьогодні це приблизно 20% від загального обсягу оборонних інвестицій у НАТО, 80% припадає на країни, які не входять до ЄС. Навіть якщо ЄС докладе ще більше зусиль, цього все одно буде недостатньо", - сказав він.

Плани ЄС підтримуються Еммануелем Макроном, президентом Франції, який хоче зміцнити спроможність Європи діяти без Вашингтона, що викликало розбіжності між Францією та Німеччиною.

Допомога США для України - останні новини

Пакет допомоги Україні став предметом політичних торгів у США. Голова Комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер наголосив, що російська пропаганда вже проникла в Конгрес. Він звернув увагу на деяких політиків, які просувають думку, що війна між Росією та Україною через НАТО.

При цьому глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон вирушив із візитом до США для зустрічі з Дональдом Трампом. Британський дипломат мав намір отримати підтримку серед членів Республіканської партії, які блокують законопроект про допомогу Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: