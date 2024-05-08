Водночас Росія і Китай набирають популярності в більшості регіонів, крім Європи.

Популярність Сполучених Штатів Америки як світової держави знижується в усьому світі, особливо в країнах із переважанням мусульманського населення. Про це пише Politico, посилаючись на дані опублікованого Індексу сприйняття демократії 2024 року.

Як зазначає видання, міжнародна репутація Америки погіршувалася з початку 2023 року, особливо в мусульманських країнах у зв'язку з підтримкою Вашингтоном Ізраїлю у війні в Газі. А тепер до цієї тенденції приєднується і Європа.

"Уперше від початку правління адміністрації Байдена багато країн Західної Європи повернулися до суто негативного сприйняття США. Цей підйом і спад, від негативного ставлення до позитивного [і] назад до негативного, особливо помітний у Німеччині, Австрії, Ірландії, Бельгії та Швейцарії", - сказав Фредерік ДеВо, старший науковий співробітник компанії Latana, що склала індекс.

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Тим часом, позитивне сприйняття Китаю в Азії, Північній Африці, на Близькому Сході та в Латинській Америці продовжує зростати, внаслідок чого глобальне сприйняття Пекіна стало загалом позитивним, незважаючи на скептицизм, що зберігається в Європі.

Крім того, Росія, яка в перший час після повномасштабного вторгнення в Україну сприймалася в усьому світі вкрай негативно, схоже, також перебуває на шляху до відновлення свого іміджу в більшості регіонів, за винятком Європи.

"Падіння популярності Америки в поєднанні з поліпшенням позицій Росії та Китаю означає, що в більшості опитаних країн Близького Сходу, Північної Африки та Азії до останніх ставляться так само позитивно, як і до США... У той час як США загалом залишаються головною фігурою на світовій арені, серед населення колись активних західноєвропейських союзників починають з'являтися тріщини, а Росія та Китай набирають популярність в інших регіонах", - зазначає Politico.

Дані було отримано під час щорічного онлайн-опитування в 53 країнах, проведеного дослідницькою компанією Latana і некомерційною організацією "Альянс демократій". Дані за 2024 рік було зібрано в період із 20 лютого до 15 квітня; вибірка становила 62 953 особи, у середньому по 1200 респондентів у кожній країні.

США втрачають свої позиції в Африці

Як писали західні ЗМІ, зв'язки Америки та Заходу з африканськими країнами руйнуються, і в перспективі це може надати Росії більше впливу на цьому континенті. Зокрема, США довелося вивести свої війська з території таких давніх союзників в Африці, як Нігер і Чад. Інші країни африканського регіону Сахель також зближуються з Росією.

Крім того, намагаються розширити свій вплив в Африці також Китай та Іран, який підтримує уряд Судану.

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