П’ятниця стане в країні робочим днем, але коротким.

З нового року в Об’єднаних Арабських Еміратах державний сектор працюватиме лише 4,5 дні на тиждень.

Про це повідомляють офіційне інформаційне агентство WAM та медіа-служба уряду ОАЕ.

Читайте такожПандемія довела ефективність: роботодавці по всьому світу почали вводити чотириденний робочий тижденьНині в ОАЕ робочий тиждень триває з неділі до четверга, п'ятниця — священний день тижня та свято для мусульман — є вихідним.

Вже з наступного місяця п’ятницю зроблять робочим днем, щоправда — скороченим. А робочий тиждень усіх департаментів уряду відтоді триватиме лише 4,5 дні.

"День п’ятниці, субота та неділя будуть новими вихідними", — зазначили в урядовій медіа-службі.

Відтак з понеділка по четвер робочий день державного сектора ОАЕ триватиме з 7:30 до 15:30, в п’ятницю — з 7:30 до 12:00. Крім цього, урядові працівники в п’ятницю зможуть працювати дистанційно, якщо це буде для них зручно.

Разом із такою зміною час проведення п’ятничних проповідей та молитов в ОЕА зсунуть, вони відбуватимуться з 13:15.

Офіційні медіа сповіщають, що з 1 січня 2022 року ОАЕ стане першою країною у світі, яка запровадила національний робочий тиждень, коротший за п’ятиденний.

Такий крок називають частиною зусиль уряду ОАЕ, спрямованих на покращення балансу між роботою та особистим життям та покращення соціального благополуччя. Очікують, що зміни призведуть до підвищення продуктивності працівників.

Крім цього, хоч і недовгий, але робочий день в п’ятницю допоможе країні узгодити свою роботу зі світовими ринками, забезпечить безперебійні фінансові, торговельні та економічні операції з країнами, де вихідними є субота та неділя.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали довгий робочий день "убивцею".

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Автор: Анастасія Печенюк