Планується, що компанії, які скоротять робочий тиждень співробітників без зниження зарплат, отримають фінансову допомогу.

Уряд Іспанії схвалив проведення національного пілотного проекту по введенню в країні чотириденного робочого тижня.

Про це повідомляє місцеве видання ABC.

Читайте такожУ Женеві встановили найвищу у світі мінімальну зарплатню

За проект відповідає Міністерство промисловості, торгівлі та туризму. Переговори про те, як він буде проводитися, почнуться наступного тижня. На пілотний проект витратять 50 млн євро. Планується, що компанії, які погодяться взяти в ньому участь і скоротять робочий тиждень співробітників без зниження зарплат, отримають фінансову допомогу.

Провести такий експеримент запропонувала лівоцентристська партія. Член політсили Іньіго Еррехон зазначив у Twitter, що сто років тому було багато противників восьмигодинного робочого дня.

"Ми перевіримо і продемонструємо, що скорочення робочого часу є незворотнім кроком вперед", — заявив він.

Марія Альварес, засновник ініціативи "Чотириденний тиждень" зазначила, що такий пілотний проект — це "розумна ідея, яка має бути в арсеналі кожного уряду, що виходить з кризи".

Найвища мінімальна зарплата у світі

18 травня 2014 року у Швейцарії провели референдум про введення найвищої у світі мінімальної зарплати.

19 травня 2014 року швейцарські громадяни відкинули на референдумі пропозицію про встановлення в країні мінімальної зарплати у розмірі 22 франки (18 євро на годину). Проти проголосували 76 відсотків швейцарців.

5 жовтня 2020 року Женевський кантон (Швейцарія) встановив найвищу у світі мінімальну зарплату.

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Автор: УНІАН