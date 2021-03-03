Кількість публікацій про вакансії, в яких згадується чотириденний тиждень, зросла втричі.

Тренд на чотириденний робочий тиждень набирає обертів по всьому світу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на веб-сайт з вакансіями ZipRecruiter.

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Як пише видання, кількість публікацій про вакансії, в яких згадується чотириденний тиждень, потроїлася за останні три роки — до 62 на 10 000.

Інформацію про ефективність скороченого робочого тижня також підтверджують результати досліджень, які проводив британський аналітичний центр Autonomy.

"Чотириденний тиждень набирає обертів. Для переважної більшості фірм скорочення робочого часу - цілком реальна мета", - говорить Вілл Стронге, директор з досліджень Autonomy.

Перехід на чотириденний робочий тиждень: що відомо

У листопаді 2019 року компанія Microsoft Japan повідомила, що провела успішний експеримент з чотириденним робочим тижнем для співробітників, який тривав місяць. Технологічний гігант зафіксував майже 40%-вий стрибок рівня продуктивності.

Навесні 2020 року берлінська технологічна компанія Awin дозволила співробітникам йти з роботи в п'ятницю в обідній час, щоб таким чином збільшити тривалість вихідних. Експеримент виявився настільки успішним (продажі, залученість співробітників і задоволеність клієнтів зросли), що в січні Awin вирішила ввести чотириденний тиждень в компанії без скорочення зарплат.

У грудні 2020 року Unilever, один зі світових лідерів на ринку харчових продуктів і товарів побутової хіміі почав експеримент з чотириденним робочим тижнем для своїх співробітників в Новій Зеландії. Він триватиме рік.

У лютому 2021 року Іспанія ввела чотириденний робочий тиждень зі збереженням зарплати. Уряд Іспанії також заявив про те, що розглядає можливість субсидування компаній, які пропонують чотириденний тиждень.

У Японії, в мові якої є навіть слово каросі (смерть від перевтоми), законодавці обговорюють пропозицію про надання співробітникам вихідного дня щотижня для захисту їх добробуту.

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Автор: Олена Коваленко