Американських чиновників такого рівня не було в Китаї вже 5 років.

Державний секретар (голова МЗС) США Ентоні Блінкен провів багатогодинну зустріч зі своїм китайським колегою Цинь Ганем. Серед іншого обговорювали війну в Україні, пише CNN.

За інформацією видання, важлива і давно очікувана зустріч, яка відбулася сьогодні в Пекіні, тривала близько 5 годин. На цей візит Блінкіна до Китаю американці покладають великі надії – хочуть нормалізувати напружені відносини з КНР і заодно обговорити тему війни в Україні.

"Офіційні представники обох урядів висловили надії на візит, але Блінкен пообіцяв висловити "нашу дуже серйозну заклопотаність з цілого ряду питань", включаючи вторгнення Росії [в Україну]", – пише CNN.

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Видання зазначає, що візит Блінкена в Китай — перший візит американського держсекретаря в цю країну за останні п'ять років. Також це найбільш високопоставлений чиновник США, який побував у Китаї з початку президентства Джо Байдена.

Напруженість у відносинах США і Китаю

Між США і Китаєм існує цілий спектр питань, що викликають протиріччя, але головною проблемою двосторонніх відносин є статус острова Тайвань. У серпні минулого року острів відвідала Спікер Палати представників США (нижня палата Конгресу) Ненсі Пелосі, що викликало різко негативну реакцію Пекіна аж до натяків на застосування зброї проти США.

У лютому, коли Китай і США планували почати розрядку у відносинах, спалахнув новий скандал через китайські повітряні кулі над Америкою. Спочатку візит Блінкена в Китай планувався якраз на лютий, але його скасували через цей скандал.

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