Вашингтон скасував важливий візит Ентоні Блінкена до Пекіна.

Китайська влада заявила, що величезний аеростат, який з'явився в небі над США, просто знесло вітром. Відповідну заяву опублікував МЗС Китаю.

"Це цивільний аеростат, який використовується в дослідницьких, в основному метеорологічних, цілях. Під впливом західних вітрів і з обмеженими можливостями самокерування аеростат далеко відхилився від запланованого курсу", – йдеться в повідомленні.

Китайський МЗС запевняє, що Пекін "шкодує про ненавмисне проникнення" аеростата в повітряний простір США "у зв'язку з форс-мажорними обставинами".

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Попри цю заяву Пекіна, США вже вирішили відкласти на невизначений термін візит до Китаю державного секретаря Ентоні Блінкена. Ця поїздка мала стати важливим етапом у нормалізації американсько-китайських відносин після минулорічного загострення, спричиненного візитом спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

"Ми дійшли висновку, що в даний час умови не сприяють конструктивному візиту. Рішення КНР зробити цю дію напередодні мого запланованого візиту завдає шкоди предметним обговоренням, до яких ми готувалися", – заявив Блінкен.

При цьому він запропонував уявити, якою могла б бути реакція Пекіна на появу подібного американського аеростата над Китаєм.

Інцидент з китайським аеростатом над США

Два дні тому в небі над північною частиною США був помічений літаючий об'єкт, який впізнали як китайський аеростат. На думку Пентагону, повітряна куля виконує розвідувальні завдання.

Не зважаючи на заклики деяких політиків, зокрема екс-президента США Дональда Трампа, військові вирішили не збивати аеростат. За їхніми словами, сама куля не становить загрози, але якщо її збити, уламки можуть завдати шкоди на землі.

Через добу ще один такий же китайський аеростат був помічений в небі над Латинською Америкою. У Пентагоні не повідомили, де саме помітили кулю, але запевнили, що для США вона не становить загрози.

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