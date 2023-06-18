Він пробуде у Пекіні два дні, але сторони не очікують на якийсь прорив у відносинах.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна в неділю, 18 червня. Він став першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай за п'ять років.

За словами держсекретаря, Штати вважають за важливе зберігати прямий канал зв'язку з Китаєм, попри розбіжності між країнами, пише Reuters.

"Гостра конкуренція вимагає стійкої дипломатії, щоб гарантувати, що конкуренція не переросте в конфронтацію чи конфлікт", - пояснював Блінкен перед першою з 2018 року поїздкою до Китаю.

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Він пробуде у Пекіні два дні. Джерела агентства розкрили, що жодна сторона не очікує на прориви у відносинах, оскільки країни розходяться з низки питань. Однак при цьому обидві сторони все частіше висловлюють зацікавленість у досягненні більшої стабільності.

Погіршення відносин США та Китаю

Як раніше повідомляв УНІАН, Блінкен мав поїхати до Китаю ще у лютому 2023 року. Цей візит повинен був стати важливим етапом у нормалізації американсько-китайських відносин після минулорічного загострення, спричиненого візитом спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

Однак відносини США та КНР різко погіршились, коли у небі над Штатами виявили китайський розвідувальний аеростат. За кілька днів ще один такий же китайський аеростат був помічений в небі над Латинською Америкою.

Китай виправдовувався його "просто знесло вітром", а сама куля збирає звичайні метеорологічні дані і є цивільним об'єктом. На тлі цього скандалу, візит Блінкена перенесли не невизначений термін.

При цьому вже у травні у Китаї і США заговорили про необхідність стабілізувати відносини. Приблизно тоді ж Блінкен висловив сподівання на візит, сказавши Washington Post, що важливо відновити регулярну комунікацію між державами на всіх рівнях.

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