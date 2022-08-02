Також телебачення Китаю показало кадри початку навчань армії КНР біля Тайваню.

Голова КНР Сі Цзіньпін особисто прокоментував візит спікера Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Сі Цзіньпіна цитують китайські ЗМІ.

"Візит Пелосі на Тайвань є ще однією демонстрацією нецивілізованої кампанії імперіалістів. Ми продовжуємо дивитися на світ широко розкритими очима, щоб не пропустити жодної провокації з боку американських реакціонерів", - йдеться в заяві голови КНР.

Також телебачення Китаю показало кадри початку навчань армії КНР біля Тайваню.

Нагадаємо, посол КНР в США Цинь Ган також заявив, що Китай розгніваний візитом Пелосі.

"Ми збираємося вжити всіх можливих заходів для відповіді і захисту нашого суверенітету і територіальної цілісності, і наша відповідь буде дуже твердою, сильною і потужною", - сказав Китайський посол.

Дипломат зазначив, що Пелосі представляє вищий ешелон американської влади, тому її візит на Тайвань не може сприйматися як пересічна подія.

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