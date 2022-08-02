Голова КНР Сі Цзіньпін особисто прокоментував візит спікера Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань.
Сі Цзіньпіна цитують китайські ЗМІ.
"Візит Пелосі на Тайвань є ще однією демонстрацією нецивілізованої кампанії імперіалістів. Ми продовжуємо дивитися на світ широко розкритими очима, щоб не пропустити жодної провокації з боку американських реакціонерів", - йдеться в заяві голови КНР.
Також телебачення Китаю показало кадри початку навчань армії КНР біля Тайваню.
Нагадаємо, посол КНР в США Цинь Ган також заявив, що Китай розгніваний візитом Пелосі.
"Ми збираємося вжити всіх можливих заходів для відповіді і захисту нашого суверенітету і територіальної цілісності, і наша відповідь буде дуже твердою, сильною і потужною", - сказав Китайський посол.
Дипломат зазначив, що Пелосі представляє вищий ешелон американської влади, тому її візит на Тайвань не може сприйматися як пересічна подія.