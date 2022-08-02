Сі Цзіньпін особисто прокоментував візит Пелосі на Тайвань / фото: REUTERS

Голова КНР Сі Цзіньпін особисто прокоментував візит спікера Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Сі Цзіньпіна цитують китайські ЗМІ.

"Візит Пелосі на Тайвань є ще однією демонстрацією нецивілізованої кампанії імперіалістів. Ми продовжуємо дивитися на світ широко розкритими очима, щоб не пропустити жодної провокації з боку американських реакціонерів", - йдеться в заяві голови КНР.

Також телебачення Китаю показало кадри початку навчань армії КНР біля Тайваню.

Нагадаємо, посол КНР в США Цинь Ган також заявив, що Китай розгніваний візитом Пелосі. 

"Ми збираємося вжити всіх можливих заходів для відповіді і захисту нашого суверенітету і територіальної цілісності, і наша відповідь буде дуже твердою, сильною і потужною", - сказав Китайський посол.

Дипломат зазначив, що Пелосі представляє вищий ешелон американської влади, тому її візит на Тайвань не може сприйматися як пересічна подія.

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