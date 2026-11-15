Україна отримає доступ до військових супутників Італії, але є важливе обмеження

Супутники здатні отримувати високоякісні зображення в будь-який час доби, незалежно від погодних умов.

Італія в рамках 13-го пакету допомоги надає Україні доступ до знімків з двох військових радіолокаційних супутників системи Cosmo-SkyMed. Про це пише Clash Report, посилаючись на публікацію італійських ЗМІ.

Так, за інформацією видання L’Espresso, 10 листопада міністр оборони Гвідо Кроцетто представив деталі засекреченого 13-го пакету допомоги комітету Copasir – парламентському органу, що здійснює нагляд за сферою безпеки та розвідки. При цьому поінформовані джерела повідомили газеті Il Messaggero, що до нового пакету допомоги увійде надання доступу до знімків з двох супутників, що входять до італійського угруповання Cosmo-SkyMed (загалом у ньому налічується шість апаратів).

За даними видання, обидва апарати належать до другого покоління радіолокаційних супутників. Супутники здатні отримувати високоякісні зображення в будь-який час доби, незалежно від погодних умов – навіть під час дощу або хмарності.

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Управління угрупованням здійснює Італійське космічне агентство, а фінансування забезпечує уряд Італії.

Важливе обмеження

Згідно з неофіційними домовленостями між сторонами, українські сили можуть використовувати отримані знімки виключно для спостереження за територією України. Як пише Il Messaggero, це обмеження є для Італії "червоною лінією", оскільки отримані дані не повинні використовуватися для наведення на цілі під час проведення наступальних операцій або нанесення авіаударів на території Росії.

Знімки, отримані за допомогою радарів, – це інструмент розвідки, а не мережа зв’язку. На відміну від системи Starlink, вони не забезпечують інтернет-з’єднання для підрозділів або безпілотників; їхнє завдання – допомагати у виявленні техніки, траншей і складів, зокрема вночі та за поганих погодних умов.

Протистояння в космосі

Як заявив президент Зеленський, росіяни націлюються на підстанції за допомогою "Шахедів", і багато з цих ударів проходять саме тому, що зберігаються обмеження щодо швидкості роботи терміналів Starshield.

Тим часом Росія таємно розробляє супутник "Рассвет-4", який, ймовірно, має стати вдосконаленою версією попередньої моделі "Рассвет-3". Його планують використовувати в рамках російської супутникової системи зв’язку, яку створюють як аналог американського Starlink.

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