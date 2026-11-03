Росія таємно розробляє супутник 'Рассвет-4' для аналога Starlink, - Defense Express

Російська сторона подала заявку до Міжнародного союзу електрозв’язку на реєстрацію супутникової мережі RASSVET-4.

Росія розпочала розробку нового супутника "Рассвет-4", який, імовірно, має стати вдосконаленою версією попередньої моделі "Рассвет-3". Його планують використовувати в межах російської супутникової системи зв’язку, яку створюють як аналог американського Starlink.

Як повідомляє Defense Express, російська сторона подала заявку до Міжнародного союзу електрозв’язку на реєстрацію супутникової мережі RASSVET-4. Згідно з оприлюдненими даними, проєкт передбачає створення угруповання із 374 супутників на висоті 800 км, що будуть розташовані на 17 орбітальних площинах, по 22 супутники в кожній.

Експерти зазначають, що ймовірно, йдеться не про абсолютно нову систему, а про модернізовану версію супутників "Рассвет-3". Необхідність доопрацювання могла виникнути через проблеми, виявлені під час експлуатації попередніх апаратів. Зокрема, після двох запусків у березні та липні 2026 року на орбіту вивели 32 супутники "Рассвет-3". Однак один із них уже зійшов з орбіти та впав, а решта досі не зайняли запланованих позицій на висоті 800 км.

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Публічно компанія "Бюро 1440", яка відповідає за реалізацію проєкту, розробку "Рассвет-4" не оголошувала. Водночас ще у вересні її представники повідомляли про роботу над покращеною версією попереднього супутника.

За оцінкою Defense Express, не виключено, що нові апарати можуть відправити на орбіту вже під час наступного запуску без попереднього офіційного оголошення. Водночас до повноцінного функціонування російської супутникової мережі ще далеко. Попри появу на російських безпілотниках обладнання, яке може бути терміналами супутникового зв’язку "Рассвет", система поки має суттєві проблеми з розгортанням.

Також у виданні зазначили, що росіяни розкрили деякі характеристики антен "Рассвет-4". Зокрема, частоти, характеристики променів, та те, що цих променів буде 12, з яких 7 налаштовані на передавання, та ще 5 - на приймання.

"Але, наразі це всі відомі подробиці про майбутні "Рассвет-4". Тому зараз залишається лише очікувати на додаткові подробиці про ці нові супутники, а також на їх офіційне представлення самими росіянами", - йдеться у матеріалі.

Російський "Рассвєт" – що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський застосував санкції проти російських компаній та осіб, що залучені до створення супутникової системи зв’язку "Рассвєт". Він підписав відповідні укази, увівши у дію санкційне рішення Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, до санкційного пакета, що стосується системи "Рассвєт", увійшли 10 компаній і пов’язані з ними 19 росіян. Вони причетні до роботи над запуском системи, яку агресор планує використовувати на території України для продовження своєї агресивної та неспровокованої війни.

У зв’язку з цим сказано, що РФ прагне мати супутникову систему, схожу на мережу Starlink, яка давала б змогу керувати військами, наводити та управляти в режимі онлайн ударними дронами, зокрема "Шахедами", і ракетами. Розгортання цієї системи може допомогти Росії не лише здійснювати безперервне керування засобами ураження в реальному часі в Україні, а й створювати загрози для інших країн.

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