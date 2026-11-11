Італія може виключити ракети для ППО з чергового пакету допомоги Україні, - ЗМІ

Повідомляється, що в країні виник дефіцит ракет Aster для одного з ключових комплексів ППО України.

Італія може скоротити допомогу України, виключивши зі списку важливі ракети Aster. Вони потрібні для італо-французької системи ППО Samp/T, пише ANSA.

Вміст наступного пакета військової допомоги Україні, як і попередніх, засекречений. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто відмовився розкривати його склад.

"Я все одно не можу розголошувати вміст пакета", – сказав він.

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За даними видання, Італія може фактично призупинити поставки ракет Aster, як це вже зробила Німеччина з ракетами для систем Patriot. Серед можливих причин – необхідність захистити власну національну безпеку та не виснажувати запаси озброєння. Крім того, європейська промисловість може не встигнути швидко виготовити нові ракети.

Водночас, Італія все ще готова до продовження гуманітарної підтримки України. До чергового пакету допомоги, який стане 13-м д початку повномасштабного вторгнення, можуть увійти генератори та компоненти для ремонту енергетичних об’єктів, пошкоджених російськими обстрілами.

Ракети Aster - що про них відомо

Портал "Мілітарний" розповідав, що ракети сімейства Aster для зенітного ракетного комплексу SAMP/T розроблені європейським консорціумом Eurosam. Вони мають унікальну систему керування PIF-PAF, що поєднує класичні аеродинамічні рулі з газодинамічними соплами.

Ракета важить близько 450 кг при довжині 4,9 метра та діаметрі корпусу 180 мм. Двоступеневий твердопаливний двигун розганяє ракету до максимальної швидкості 4,5 Маха (близько 1400 м/с). Перехоплювач здатний знищувати аеродинамічні цілі (літаки, крилаті ракети, БПЛА) на відстані понад 100 км та на висотах до 20 км. Для балістичних цілей дальність перехоплення становить до 25 км.

Додамо, що Україна неодноразово зверталася до Італії з проханням включити ці ракети до пакету допомоги, який наразі затверджується. Проте невідомо, чи продовжить Італія програми допомоги на 2027 рік.

Ракети для ППО - більше новин

Нагадаємо, що у жовтні президент України Володимир Зеленський наголошував, що залишаються нереалізованими домовленості з партнерами щодо посилення ППО України. Це, зокрема, стосувалося і ракет для винищувачів F-16.

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