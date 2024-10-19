З полону повернувся Микита Шаульський: його братика та бабусю вбила ракета РФ

Про страшну сімейну трагедію українському захиснику повідомлять згодом.

18 жовтня з російського полону повернувся оборонець Маріуполя і нацгвардієць Микита Шаульський. Він пробув у російських катівнях понад 2 роки, повідомила журналістка Діана Буцко.

Микита Шаульський обороняв Маріуполь у складі ротно-тактичної групи з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Вдома на хлопця чекають батьки. Його 12-річний брат Максим і бабуся Валентина стали жертвами російських окупантів внаслідок удару по Кривому Рогу.

В ніч на 21 вересня окупанти вдарили ракетою по житловому будинку у Кривому Розі, вбивши літню жінку та її онука. У той час батько Микити та Максима, який також є військовослужбовцем, перебував на Херсонському напрямку.

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Журналістка зазначила, що 12-річний Максим дуже мріяв дочекатися старшого брата, брав активну участь в акціях на підтримку полонених українських військових. Він вірив у перемогу України та переймався за кожного захисника. Зазначається, що про сімейну трагедію звільненому з полону захиснику повідомлять пізніше.

Новий обмін полоненими - це треба знати

Як повідомляв УНІАН, Україна повернула з російського полону 95 військовослужбовців. Серед звільнених з полону нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони. Серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.

Україні вдалося повернути з російського полону правозахисника, співзасновника Центру з прав людини ZMINA Максима Буткевича. Батько чоловіка Олександр Буткевич зазначив, що йому дзвонили з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та повідомили, що його сина повернули під час обміну військовополоненими. Наразі Буткевич перебуває на території України.

Крім того, з російського полону повернули коханого слідчої Нацполіції Мар’яни Чечелюк, яка понад два роки провела в російських катівнях.

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