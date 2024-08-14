'Чеченець в полоні - вже не кадирівець': ЗМІ розкрили, як 'Ахмат' ховається за спинами строковиків

Кадиров постійно стверджує, що "кадирівці в полон не здаються", але практична свідчить про інше.

"Кадирівці" таки потрапили в полон до ЗСУ у Курській області Росії, але в "Ахматі" відхрестились від них, заявивши, що це нібито бійці іншого підрозділу. Натомість Рамзан Кадиров перед операцією ЗСУ заявляв, що його бійці беруть участь в обороні прикордоноої області, і що той, хто "потрапив у полон – уже не кадирівець".

Як йдетсья у матеріалі "Кавказ. Реалії", у перші дні операції російські "воєнкори" заявляли, що "кадирівці" ховалися за спинами солдатів-строковиків та знімали постановочні відео.

Військові аналітики підтверджують, що "ахматівці" справді часто залишаються у лісосмугах на відстані від лінії бойового зіткнення.

11 серпня проєкт "Хочу жити", створений за підтримки МО і ГУР України оприлюднив відео з ймовірними військовополоненими бійцями підрозділу "Ахмат". Цих бійців зловили глибоко в тилу від кордону, тоді як наступ українських військових зустріли солдати-строковики та співробітники прикордонної служби ФСБ Росії.

На записі видно кілька десятків полонених, обличчя закриті. Троє чоловіків заявили, що вони родом із Грозного і служили в "Ахматі".

"За їхніми словами, вони намагалися втекти, щоб уникнути потрапляння у полон, оскільки Рамзан Кадиров колись заявив, що бійці "Ахмата" в полон не здаються. Ну, звичайно, так, оскільки сидять у тилу, але в Курській області ситуація розвивалася динамічно, а ці бійці "Ахмата" навіть не намагалися чинити опір", – йдеться у повідомленні.

На іншому записі полонений боєць стверджує, що служить у підрозділі "Аїда". Саме цей загін спецназу "Ахмат" відправили до Курської області.

Чи здаються "кадирівці"?

Перед публікацією першого запису з військовополоненими Рамзан Кадиров заявив, що бійці полку "Ахмат-Чечня" разом із 810-ю гвардійською бригадою морської піхоти з анексованого Криму нібито знищили в Курській області колону техніки армії України разом із особовим складом.

Бою на кадрах не видно, але Кадиров показав нібито підбиту техніку та кілька кілька тіл у формі ЗСУ.

12 серпня його соратник, депутат Держдуми Адам Делімханов опублікував два відео із чеченськими бійцями в Курській області. З'ясувалося, що кадри могли зняти за десятки кілометрів від лінії прориву ЗСУ в Суджі.

Російські "воєнкори" писали, що "кадирівці" втекли в тил та вступали у конфлікт з місцевими. Близький до ПВК "Вагнер" блогер Alex Parker навіть звинуватив "кадирівців" у домовленостях із ЗСУ про "взаємний ненапад".

"Ахмат" тікає

Полонений строковик заявив, що його підрозділ знаходився в районі селища Свердликове районі, на сусідньому опорному пункті перебували бійці "Ахмату".

"Коли нас оточили, то вони втекли, бо, як кажуть хлопці, Кадиров сказав чеченцям – не здаватися. За будь-якої загрози – вони втікають", – сказав російський полонений.

Інший полонений заявив, що "кадирівці" працюють з військовою поліцією, оглядаючи машини. У боях "Ахмат" не бере участі, ховаючись в тилу за спинами російських строковиків.

Олин полонений заявив, що бійці "Ахмату "нібито ґвалтували, били та ображали інших російських солдатів. Найчастіше до казарми для цього приходив чеченець Заур із позивним "Байкер". Він втік під час прориву ЗСУ.

Як пише спільнота InformNapalm, йдеться про уродженця Гудермеса та члена байкерського пропутінського клубу "Нічні вовки" Заура Чаарова.

Кадиров часто повторює, що "чеченці в полон не здаються". Командир спецназу "Ахмат" Алаудінов, коментуючи відео з бійцями, взятими в полон у Курській області, спочатку назвав ці кадри "вкидом", а потім підтвердив, що в полоні щонайменше 5 бійців "Аїди". У Грозному знають їхні прізвища.

"Чеченець, який потрапив у полон, він уже не "кадирівець", - заявив він.

"Відомо, що бійці "Ахмату" беруть участь у деяких операціях з оборони кордонів у Курській області. Вони дійсно могли здатися українським силам, навіть не беручи участі безпосередньо у бойових діях", – заявила Катерина Степаненко, експерт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вона зазначила, що загалом російські підрозділи з Чечні ""ають поганий послужний список". Вони також номінально брали участь у боях під Києвом та за Маріуполь навесні 2022 року. Крім того, "Ахмат" не придушив заколот ПВК "Вагнер".

Чеченці не бачать сенсу воювати за інтереси Росії – навіть ті, хто добровільно служить у її силових структурах, не кажучи вже про вимушених, яких більшість. Гроші та посади у розумінні чеченця-мусульманина – хибна мотивація для ризику своїм життям у політичних іграх, вважає Іслам Бєлокієв, колишній спікер добровольчого батальйону імені Шейха Мансура, який бере участь в обороні України і складається з прихильників незалежної Ічкерії.

"Усю історію чеченці боролися за незалежність, за свободу і релігію. "Кадирівці" ж проміняли вищі пріоритети на низовині. Звідси відсутність мотивації та бажання жертвувати своїм життям. Грубо кажучи, якщо ти воюєш заради грошей, тобі потрібно будь-що вижити, щоб мати можливість їх витратити", – зазначив Бєлокієв.

Щоб вислужитись перед Кремлем, Кадиров змушує мирне населення республіки брати участь у війні проти України - і не стільки за Росію, скільки за власний добробут.

Ховаються у лісосмугах

InformNapalm пише, що отримує повідомлення про фіксацію "кадирівців" у лісосмугах біля населених пунктів у Курській області. Більшість із них розташовані на відстані 5-10 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

8 серпня InformNapalm повідомив про розташування груп "кадирівців" у районах сіл Михайлівка, Пушкарне та Сосновий Бір Курської області Росії.

"Все виглядає так, ніби кадировці сховалися за спинами солдатів-строковиків", - зазначає InformNapalm.

Поки що складно оцінювати боєздатність "ахматівців" на цій ділянці. Інформація з поля бою надходить уривками: десь вони ховаються, відсиджуються чи готують засідки, хтось здається в полон.

"Існує "туман війни". Але будь-який озброєний ворог небезпечний і може діяти непередбачувано. Тому уявлення, що взяти в полон "кадирівця" легко і просто, може бути хибним", – зазначив один з представників InformNapalm.

Бої в Курській області - що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзвітував президенту Володимиру Зеленському, що зараз під контролем України перебувають уже 74 населені пункти Курської області.

При цьому на тлі української операції в Курській області РФ почала виводити підрозділи з України.

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