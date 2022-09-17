Досі Індія здебільшого уникала прямого засудження вторгнення Росії.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на особистій зустрічі заявив російському президенту Володимиру Путіну, що зараз не час для війни.

Про це повідомляє CNN.

Моді сказав російському диктатору про необхідність "стати на шлях миру" і нагадав йому про важливість "демократії, дипломатії та діалогу".

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Коментарі Моді прозвучали під час особистої зустрічі в п'ятницю в кулуарах саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), через день після того, як Путін визнав, що у Китаю теж є "питання і побоювання" з приводу його вторгнення в Україну.

"Я знаю, що сьогоднішня епоха – не для війни, і ми багато разів говорили з вами телефоном про те, що демократія, дипломатія і діалог – це речі, які стосуються миру. У нас обов'язково буде можливість обговорити, як ми можемо перейти на шлях миру в найближчі дні, я також отримаю можливість зрозуміти вашу точку зору", — додав він, згідно з протоколом зустрічі міністерства Індії із зовнішніх зв'язків.

У відповідь Путін сказав індійському лідеру, що знає про його побоювання.

"Я знаю про вашу позицію щодо конфлікту в Україні і знаю про ваші побоювання. Ми хочемо, щоб все це закінчилося якомога швидше", – сказав він.

Нью-Делі, як і Пекін, має тісні зв'язки з Москвою. Досі Індія в основному уникала прямого засудження вторгнення Росії, яка залишається її найбільшим постачальником зброї. Також Індія і Китай є найбільшими покупцями російської нафти.

Як писав УНІАН, у травні глава Офісу президента Андрій Єрмак казав, що Україна хотіла б бачити серед гарантів своєї безпеки Китай, Індію та інші країни.

У червні ЗМІ Індії з посиланням на дипломатичні джерела повідомляли, що влада України попросила Індію стати однією з країн-гарантів її безпеки, а також допомогти з відновленням країни.

У квітні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба казав, що Україна також запропонувала Китаю виступити одним з гарантів безпеки. За словами Єрмака, станом на кінець травня з боку Китаю не було заяв про готовність до такої розмови.

Презентуючи рекомендації до Київського договору про безпеку 13 вересня, Офіс президента не згадав Індію, Китай і Росію, як членів основної групи країн-союзників і потенційних гарантів безпеки України.

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