Олег Жданов вважає, що це може статися через референдуми.

Військовий експерт Олег Жданов прогнозує, що через кілька років частина Росії перейде до Китаю.

Про це він заявив під час спілкування з глядачами на своєму каналі.

Жданов вважає, що це може статися, в тому числі, через референдуми.

"Китай ніколи не буде робити відкриту військову експансію проти Росії, щоб його не звинуватили в агресивності. У Китаю не така філософія... Залишилося пару років і південна частина східного Сибіру і Далекого Сходу перейде під його юрисдикцію негласно. Завдяки тому, що вони там асимілюються серед місцевого населення - ще один етап виборів і місцеві ради будуть прокитайськими. Не треба ніякої експансії, тому що прокитайська рада проводитиме прокитайську політику", - зазначив він.

Жданов нагадав, що Путін вивів звідти практично всі війська на війну з Україною.

"Путін відкрив ящик Пандори. Там буде референдум (в умовному Красноярському або Амурському краї), на якому вони приймуть рішення, що вони вже частина Китайської Народної Республіки. Проведуть китайці референдум і скажуть: "Це Китай". Все", - заявив експерт.

Жданов також розповів, що на цьому тлі китайці вже випускають підручники для дітей з розширеними на тисячу кіломертів північніше кордонами КНР.

Відносини РФ і Китаю

4 лютого 2022 року за підсумками зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна і російського президента Володимира Путіна дві країни оголосили про глибоке стратегічне партнерство з метою протидії глобальному впливу США.

Разом з тим, інвестиції Китаю в Росії в рамках програми "Один пояс, один шлях" вперше впали до нуля, що свідчить про небажання Пекіна потрапити під санкції через війну в Україні.

Посол Китаю в США Цинь Ган також намагався спростувати заяви з лютневої спільної декларації Китаю і Росії про "безмежне" партнерство.

Раніше Китайський депутат приїхав в РФ. Він став найбільш високопоставленим китайським чиновником, відвідав Росію з початку повномасштабної війни в Україні.

Однак настрій останньої зустрічі Володимира Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном в Узбекистані помітно відрізнялося від їхньої попередньої зустрічі у Пекіні за кілька тижнів до вторгнення Росії в Україну.

18 вересня на зустрічі ШОС Путін почув, що незважаючи на економічну вигоду, Китай не зацікавлений у продовженні російської війни в Україні.