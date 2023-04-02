Міністр підтримав ініціативу Зеленського, який сказав, що ця абсурдна ситуація потребує виправлення і реформ.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтримав заклик України щодо реформування ООН, враховуючи головування Росії в Раді Безпеки організації.

"Погоджуюсь із Володимиром Зеленським: Рада Безпеки ООН потребує реформування", - написав у Twitter чеський міністр.

Він вважає, що останнім доказом цього є те, що в інституції, яка мала б забезпечувати мир, "головує держава, яка порушує Статут ООН і загрожує безпеці світу".

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Росія в ООН і заява Зеленського

1 квітня РФ почала головувати в Раді Безпеки ООН, змінивши Мозамбік. Головування РФ триватиме до кінця квітня. Воно відбулося у рамках обов'язкової ротації керівництва, передбаченої регламентом ООН.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що початок головування РФ в Раді Безпеки ООН доводить "повне банкрутство таких інститутів". "... новина очевидно абсурдна і деструктивна. Сьогодні держава-терорист почала головувати в Раді Безпеки ООН. Вчора російська армія вбила ще одну українську дитину... І при цьому Росія головує в Радбезі ООН", - сказав тоді Зеленський.

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