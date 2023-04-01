Радник глави ОП вважає, що жарти з країною-агресором повинні були давно закінчитися.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав Радбез Організації Об'єднаних Націй (ООН) припинити жарти з Росією й організувати проти неї одноголосний бойкот.

Подоляк вказав, що не можна дозволити країні-терористці, яка своєю агресією проти України порушує фундаментальну статтю 4 Статуту ООН, дозволити вільно панувати в Організації. Про це він згадавши під час загальнонаціонального марафону.

"Це не просто жарт. Це певні юридичні дії. Це не жарт, це злам глобальної системи як такої...",- сказав Подоляк.

У цьому контексті радник глави ОП закликав країни Радбезу ООН організувати масштабний бойкот проти РФ протягом усього квітня: "Це єдиний механізм, щоб поставити крапку в цьому нонсенсі", - підкреслив Подоляк.

Як відомо, з 1 квітня РФ починає головувати в Радбезі ООН.

Росія відзначилася новою загрозою на трибуні ООН

Нагадаємо, що днями постпред РФ в Радбезі ООН Василь Небензя відзначився новою загрозою щодо НАТО і країн ЄС.

Він пригрозив їм страхітливою "відповіддю", придумавши нову історію про розміщення не менше 100-150 американських ядерних бомб на території п'яти країн Європи. За його словами, НАТО вступило в таємну змову з Нідерландами, Бельгією, Італією, Німеччиною і Туреччиною.

Як відомо, українська влада ініціювала процес виключення Росії з Радбезу ООН ще у 2022 році. Про це 26 грудня повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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