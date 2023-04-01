Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс жорстко потролив Росію, "привітавши" її з початком головування в Раді Безпеки ООН.
У своєму Twitter дипломат нагадав про головне гасло поточної війни - про маршрут "російського військового корабля", який досить швидко виконав поставлене завдання.
"Вітаємо Росію зі вступом на пост Голови Ради Безпеки ООН! З нетерпінням чекаю енергійних дискусій щодо пропозиції України щодо призначення ваших військових кораблів", - написав Ландсбергіс.
Росія тимчасово очолила Радбез ООН - що відомо
З 1 квітня Росія стала головою Ради Безпеки ООН. Це відбулося в межах обов'язкової ротації керівництва, що передбачено регламентом організації. "Біля керма" ООН держава-агресор простоїть лише один місяць.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав, що Росія отримала своє місце в Радбезі ООН незаконно, отже головування Росії в даній структурі можна вважати "поганим жартом".