Держава-агресор з розшукуваним воєнним злочинцем на чолі цілий місяць буде головною з питань миру на Землі.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс жорстко потролив Росію, "привітавши" її з початком головування в Раді Безпеки ООН.

У своєму Twitter дипломат нагадав про головне гасло поточної війни - про маршрут "російського військового корабля", який досить швидко виконав поставлене завдання.

"Вітаємо Росію зі вступом на пост Голови Ради Безпеки ООН! З нетерпінням чекаю енергійних дискусій щодо пропозиції України щодо призначення ваших військових кораблів", - написав Ландсбергіс.

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Росія тимчасово очолила Радбез ООН - що відомо

З 1 квітня Росія стала головою Ради Безпеки ООН. Це відбулося в межах обов'язкової ротації керівництва, що передбачено регламентом організації. "Біля керма" ООН держава-агресор простоїть лише один місяць.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав, що Росія отримала своє місце в Радбезі ООН незаконно, отже головування Росії в даній структурі можна вважати "поганим жартом".

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