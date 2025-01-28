Відповідне рішення Пентагону ще не було оприлюднене.

Новий міністр оборони США Піт Хегсет зупинив укладання всіх нових армійських контрактів, а також запити на нові програми. Це спричинило шокову хвилю в оборонній промисловості.

Про це пише Bloomberg із посиланням на повідомлення двох людей, знайомих з ситуацією, і електронний лист, який отримали журналісти. Зазначається, що джерела говорили на умовах анонімності з огляду на те, що відповідне рішення Пентагону ще не було оприлюднене.

За словами співрозмовників видання оголошена Хегсетом пауза може тривати лише 10 днів. Проте потенційно може тривати місяцями.

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Ймовірно, такий крок міг знадобитися для переоцінки потреб військових і системи закупівель. Видання пише, що призупинення частково пов'язане з переглядом положень про різноманітність, рівність та інклюзивність у контрактах.

Перші дні роботи адміністрації Трампа: інші новини

Від моменту інавгурації Дональда Трампа 20 січня, новий президент США підписав низку указів. Зокрема – про призупинення програм міжнародної підтримки.

У Пентагоні зазначили, що це призупинення не торкнеться програм військової допомоги Україні. Там пояснили, що указ президента стосується лише програм розвитку. І в цьому аспекті деякі програми в Україні таки постраждали. Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів без винятків.

Раніше високопоставлені дипломати з Бюро у справах Європи та Євразії Державного департаменту США звернулися до держсекретаря США Марка Рубіо з проханням виключити з під дїі виданої ним директиви роботу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні. Зазначалося, що без відповідного дозволу такі програми, як підтримка шкіл і лікарень, а також зусилля з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури, опиняться під загрозою зриву.

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