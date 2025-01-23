Раніше президент США призупинив надання міжнародної підтримки на 90 днів.

Указ президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про призупинення на 90 днів надання міжнародної підтримки не стосується програм військової допомоги Україні. Це підтвердили українській службі "Голосу Америки" в Пентагоні.

"Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки", – йдеться в заяві американського оборонного відомства.

Зазначається, що контракти на виготовлення зброї для України за програмою USAI, які були оформлені адміністрацією попереднього президента США Джо Байдена, залишаються чинними. Крім того, цей указ Трампа не впливає на залишкове і раніше заплановане постачання зброї зі складів США за програмою PDA.

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Проте як саме указ Трампа вплине на надання Україні невійськової допомоги, достеменно невідомо. У відповідь на запит "Радіо Свобода" щодо цього питання посольство США в Україні посилається на оприлюднений текст указу президента Трампа, не надаючи додаткових пояснень.

Що передувало

Кілька днів тому стало відомо, що новий президент США Дональд Трамп призупинив всі програми допомоги США іноземним державам на 3 місяці. Зазначалося, що допомога буде зупинена до проведення перевірки на "відповідність цілям політики" Трампа.

Коментуючи цю інформацію, військовий аналітик, майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман акцентував, що у разі призупинення військової допомоги США Україні буде складно як і на початку 2024 року, але ситуація може стати небезпечна вже і для європейських країн.

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