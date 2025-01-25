Сенат США затвердив Піта Гегсета на посаду очільника Пентагону

Вирішальним став голос віцепрезидента Джей Ді Венса. Віцепрезидент віддавав свій голос вдруге в історії США.

Сенат США затвердив Піта Гегсета на посаду міністра оборони. Рішення ухвалили з мінімальною перевагою завдяки вирішальному голосу віцепрезидента Джей Ді Венса у пʼятницю ввечері, 24 січня, повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що голосування завершилося з результатом 50 на 50. Троє республіканців приєдналися до демократів і виступили проти кандидатури Гегсета. Втім, вирішальним став голос віцепрезидента Джей Ді Венса.

"Це вдруге в історії США, коли для затвердження чиновника Кабінету міністрів потрібен голос віцепрезидента, і республіканці аплодували, коли Венс увійшов до палати", - пише WP.

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Піт Хегсет - що відомо про нового очільника Пентагону

Як повідомляв УНІАН, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що визначився з новим міністром оборони (глава Пентагону). На цю кандидатуру він висунув 44-річного Піта Хегсета, який є ведучим Fox News.

Згодом стало відомо, що Трамп розглядає у якості кандидата на пост глави Пентагону свого суперника на президентських виборах - губернатора Флориди Рона ДеСантіса, який служив військово-морським юристом в Іраку і в'язниці Гуантанамо. Він був у попередньому списку потенційних кандидатів на посаду міністра оборони. Йшлося, що Хегсета критикують через звинувачення в сексуальному насильстві та зловживанні алкоголем.

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