Такі програми, як підтримка шкіл і лікарень, а також зусилля з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури України можуть опинитися під загрозою.

Американські дипломати звернулися до Державного департаменту США з проханням терміново зробити виняток для програм, пов'язаних з підтримкою України, з 90-денного призупинення іноземної допомоги та наказів про "зупинку роботи", які були видані новим державним секретарем країни Марко Рубіо.

Про це з посиланням на джерела та документи пише видання Financial Times. Посилаючись на міркування національної безпеки, високопоставлені дипломати з Бюро у справах Європи та Євразії Державного департаменту США звернулися до Рубіо з проханням виключити з під дїі виданої ним директиви роботу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні.

"Наразі ми не знаємо, чи буде це прохання схвалено – повністю або частково – але з Вашингтона вже надходять позитивні сигнали", – сказано в електронному листі, надісланому співробітникам USAID в Україні в суботу, з яким ознайомилися журналісти FT.

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Видання пише, що USAID в Україні тимчасово призупинило видачу наказів про "зупинення роботи", поки розглядається запит на виключення з-під дії директиви. Проте вже до вечора суботи деякі організації в Києві почали отримувати такі накази.

В одному з таких наказів, яким поділилася з FT одна з організацій, підряднику сказали "негайно припинити роботу за контрактом/завданням USAID/Україна". У документі зазначалося, що підрядник "не повинен відновлювати роботу ... до отримання письмового повідомлення від Замовника про те, що цей наказ про зупинення робіт скасовано". FT акцентує, що Державний департамент, USAID та посольство США в Києві не відповіли на запити про коментарі.

Посадовці та співробітники неурядових організацій в Україні, попереджають, що без дозволу нового держсекретаря США такі програми, як підтримка шкіл і лікарень, а також зусилля з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури, опиняться під загрозою зриву.

Автори акцентують, що з директиви Рубіо вже були зроблені винятки – зокрема, щодо військової підтримки Ізраїлю та Єгипту, а також надзвичайної продовольчої допомоги.

Щодо саме військової допомоги Україні, український урядовець, обізнаний з цим питанням, підтвердив FT, що вона не підпадає під дію наказу про призупинення підтримки:

"Військова допомога Україні не постраждає. Принаймні, станом на зараз, і вона точно не є частиною цього 90-денного заморожування".

Допомога Україні від США: що відомо

Президент США Дональд Трамп призупинив на 90 днів усі програми допомоги іноземним державам – до проведення перевірки на "відповідність цілям політики" Трампа.

У Пентагоні зазначали, що цей указ не стосується програм військової допомоги Україні. Як відповіли в американському оборонному відомстві "Голосу Америки", безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки.

Про те, що обмежень для програм військової підтримки України немає, заявив і президент Володимир Зеленський.

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