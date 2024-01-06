Наразі невідомо, чи був він притомний під час шпиталізації та які ускладнення у нього виникли.

Міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна у перший день року доставили до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда.

Як пише CNN, його ушпиталили через ускладнення після планової медичної процедури. Інформацію про це Пентагон оприлюднив лише за чотири дні після доправлення чиновника до лікарні.

У відомстві не уточнювали характер процедури та ускладнень. Також не вказується, чи був голова Пентагону притомним під час транспортування до медзакладу. Зазначається, що Остін "добре одужує", але коли його випишуть наразі невідомо.

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За словами прес-секретаря оборонного відомства Пета Райдера, заступник міністра оборони Кетлін Хікс була "готова діяти від імені міністра і виконувати його повноваження, якщо це буде потрібно".

Як зазначається, ситуація з Остіном сталась на тлі того, що США стикаються з низкою проблем національної безпеки за кордоном. Йдеться про напади на американські війська на Близькому Сході, перехоплення американськими кораблями ракетних катерів хуситів із Ємену, а також війни в Україні та секторі Гази. Додається, що американці завдали удару в Багдаді по командиру проіранського ополчення. На цю операцію Остін дав дозвіл ще до того, як потрапив до лікарні.

Реакція американців

Затримка з оголошенням про шпиталізацію обурила Асоціацію преси. Там наголошують, що це суперечить попереднім прецедентам і громадськість мали своєчасно попередити.

"Громадськість має право знати, коли члени Кабінету міністрів США перебувають у лікарні, під анестезією або коли їхні обов'язки делегуються в результаті будь-якої медичної процедури. Це було практикою навіть на рівні президента. Як найвищий керівник оборонного відомства країни, міністр Остін не має права на приватність у цій ситуації", - йдеться у повідомлені.

Діяльність Остіна на посту

Як відомо, голова Пентагону регулярно спілкується з українською владою та військовим командуванням. 20 листопада глава Пентагону Ллойд Остін прибув до Києва і провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

УНІАН повідомляв, що Остін очолює "коаліцію спроможностей" з розвитку Повітряних сил України у питанні керування багатоцільовими винищувачами F16.

Очільник Пентагону закликав законодавців США схвалити допомогу Україні.

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