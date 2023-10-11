Співголовами цієї коаліції також будуть Данія та Нідерланди.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін очолить "коаліцію спроможностей" з розвитку Повітряних сил України у питанні керування багатоцільовими винищувачами F16.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін заявив на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-16"), яка відбулося у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Міністр оборони США повідомив, що члени Контактної групи створюють "коаліції спроможностей", яка зробить безпекову допомогу для України більш гнучкою і допоможе убезпечити її майбутнє.

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Зокрема, деякі такі "коаліції" вже сформовані. Наприклад, Естонія і Люксембург очолюватимуть напрямок, зосереджений на підтримці IT-інфраструктури України. Литва очолюватиме зусилля у наданні допомоги Україні з нейтралізації російських мін на українській території.

"Я з гордістю оголошую, що Сполучені Штати знову активізують зусилля, аби допомогти очолювати коаліцію країн, які працюють з Україною з метою розвитку її Повітряних сил. Сполучені Штати, очолюючи цю "коаліцію спроможностей", тісно здійснюватимуть координацію з Україною та іншими партнерами з увагою на розвитку спроможностей України в керуванні винищувачами F16", - наголосив Остін.

Він додав, що співголовами цієї коаліції також будуть Данія і Нідерланди разом з США.

Як сказав Остін, США долучаться ще до декількох "коаліцій спроможностей" в інших напрямках, коли вони будуть сформовані у найближчі тижні, у тому числі щодо протиповітряної оборони, броньованих та артилерійських спроможностей.

При цьому, він прокоментував, коли винищувачі F16 будуть в Україні.

За його словами, робота з підготовки українських пілотів вже розпочалася в Європі та США, але на забезпечення початкових можливостей знадобляться місяці. "Не раніше наступної весни ми зможемо побачити початкові можливості", - сказав Остін.

Окремо, міністр оборони США сказав, що не має сьогодні жодних оголошень щодо можливості надання Україні далекобійних ракет ATACMS.

"Але я вам скажу про те, на чому ми зосереджені, і ми віримо, що саме цього потребує Україна, тому що про ці речі сьогодні говорив президент Зеленський. Він говорив про потребу додаткових спроможностей наземних систем протиповітряної оборони, а також про артилерійські платформи і артилерійські снаряди", - наголосив Остін.

Як додав міністр оборони США, саме така допомога є дуже корисною для захисту українських міст і військ. "Ми продовжимо цю роботу", - запевнив Остін.

Україна отримає винищувачі F-16 від 3 країн Європи

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив, що Україна отримає від країни-партнера 42 американських винищувачі F-16 після тренування пілотів та інженерів. Нідерланди передадуть Україні всі свої винищувачі F-16, оскільки країна переходить на нові моделі F-35.

І того ж дня прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що Україні вони передадуть 19 винищувачів. Водночас на початку жовтня Фредеріксен заявила, що Данія прагне збільшити поставки американських винищувачів F-16 в Україну.

22 серпня речник Повітряних сил України Юрій Ігнат сказав, що Україна сподівається отримати F-16 в гарних модифікаціях.

24 серпня прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив надання Україні західних винищувачів F-16.

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