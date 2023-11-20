Очільник Міноборони США розповів про зустріч з українським лідером.

Міністр оборони США Ллойд Остін в Україні у понеділок, 20 листопада, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Американський чиновник вже назвав мету зустрічі з українським лідером у своєму акаунті в X (Twitter). "Я мав честь зустрітися з президентом Зеленським сьогодні в Києві, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами України. Ми, разом із нашими союзниками та партнерами, продовжуватимемо підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби", - зазначається у повідомленні.

Очільник Пентагону від імені адміністрації президента США Джо Байдена запевнив українських чиновників у тому, що американська допомога продовжуватиметься, попри зростання опору республіканців у Конгресі, пише The Washington Рost.

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Варто зазначити, що це вже другий візит Остіна в Україну після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення на нашу землю.

Ллойд Остін приїхав до України - сьогодні це варто знати

20 листопада стало відомо, що Ллойд Остін прибув до Києва, щоб зустрітися з лідерами українців. Очільника Міноборони Штатів у Києві на залізничному вокзалі зустріла американський посол в Україні Бріджит Брінк.

Пізніше у Пентагоні повідомили, що чиновник хоче обговорити з українськими лідерами, зокрема, забезпечення наших військ під час зимового періоду.

Нагадаємо, 17 листопада Джо Байден поставив підпис під тимчасовим бюджетом США, який ухвалено для того, що не було шатдауну - тимчасової часткової зупинки роботи держорганів. У цьому документі не передбачено виділення коштів на підтримку української та ізраїльської держави.

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