Він вважає, що влаштована Росією війна проти України є "викликом для союзників по НАТО".

Сполучені Штати не допустять перемоги Росії у війні проти України і націлені допомагати Києву поставками військової допомоги, про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

Як уточнив американський міністр оборони, Вашингтон не дозволить перемогти Росії у війні, а палестинському руху ХАМАС - в конфлікті проти Ізраїлю, пише Politico.

"Ми також не дозволимо нашим ворогам розділити або послабити нас", - заявив він.

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Глава Пентагону додав, що США здатні виконувати свої зобов'язання перед союзниками і направляти допомогу і Ізраїлю, і Україні.

Він вважає, що влаштована Росією війна проти України є "викликом для союзників по НАТО".

"Ми не можемо дозволити собі залишитися осторонь", - висловився він.

Остін розповів, що США на 50% наростили фінансування виробництва боєприпасів через високі темпи витрачання американських снарядів в Україні. Він додав, що за час роботи адміністрації Джо Байдена виробництво артилерійських боєприпасів у Штатах зросло в 4 рази.

За його словами, США - "наймогутніша країна на Землі", а американська армія є найсильнішою у світі.

Допомога Україні від США - подробиці

Спікер Палати представників США Майк Джонсон несподівано змінив свою позицію - він вже неодноразово називав допомогу Україні "критичним пріоритетом" для Палати представників. Хоча раніше Джонсон в основному виступав проти додаткової допомоги нашій країні.

У Сполучених Штатах Америки зосередилися на трьох пріоритетних напрямках допомоги Україні, щоб вона могла пройти зиму в світлі загрози повторних атак Росії по об'єктах критичної інфраструктури. Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

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