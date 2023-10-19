Європейський саміт Global Gateway проходитиме 25-26 жовтня в Брюсселі.

Європейський Союз наступного тижня прийме лідерів близько 20 країн, щоб посилити свій глобальний інфраструктурний план Global Gateway, спрямований на конкуренцію з Китаєм у стратегічних регіонах.

Як повідомляє Bloomberg, європейський саміт відбудеться через тиждень після того, як Китай зібрав представників понад 130 країн, щоб відсвяткувати десяту річницю власного глобального інвестиційного плану - "Один пояс - один шлях".

За даними Bloomberg, серед голів держав і урядів, що візьмуть участь у європейському форумі Global Gateway, який проходитиме 25-26 жовтня в Брюсселі, будуть глави держав та урядів Бангладеш, Сенегалу, Намібії та Молдови. Представництво Єгипту та Демократичної Республіки Конго ще не визначено.

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Зазначається, що Global Gateway – це план Європейського Союзу вартістю 300 мільярдів євро для "підвищення інтелектуальних, чистих і безпечних зв’язків у цифровому, енергетичному та транспортному сектора". ЄС та його союзники конкурують з такими країнами, як Китай, за розвиток проектів інфраструктури та зв’язку в країнах, що розвиваються.

На річницю проекту президент Китаю Сі Цзіньпін представив свою інвестиційну ініціативу як альтернативу світовому порядку, який очолює США. Його підтримав президент Росії Володимир Путін.

Китайський форум "Один пояс – один шлях" - останні новини

17 жовтня президент РФ Володимир Путін прибув до Пекіна, щоб зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і взяти участь у форумі "Один пояс – один шлях". Зазначається, що це перша закордонна поїздка президента Росії з моменту видачі ордера на його арешт. Востаннє Путін був у Китаї за три тижні до російського вторгнення в Україну, коли в Пекіні проходили Зимові Олімпійські ігри.

В українській розвідці відмітили, що поїздка Путіна до Китаю може нести ризики для України.

"А ризики це для нас, звичайно, певні несе, тому що зрозуміло, що цікавить, насамперед, людину, схожу на Путіна у цій ситуації. Тому Україна не лише просто відстежує, а й відпрацьовує різні сценарії", - зазначив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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