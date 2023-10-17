Це перший закордонний візит президента РФ з моменту видачі ордера на його арешт.

Президент Російської Федерації Володимир Путін 17 жовтня прибув до Пекіна. Він зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і візьме участь у форумі "Один пояс – один шлях".

Відзначається, що сьогодні в рамках форуму пройде конференція і дружня вечеря. Вже завтра, 18 жовтня, відбудеться офіційна церемонія відкриття форуму, де з промовою виступить Сі Цзіньпін.

Крім того, заплановані ряд зустрічей на високому рівні та тематичні форуми. Путін має намір провести переговори з президентом В'єтнаму у Ван Тхионгом, прем'єр-міністром Таїланду Сеттхою Тхавісіном, президентом Монголії Ухнаагійн Хурелсухом і президентом Лаосу Тхонглуном Сісулітом.

Для участі у форумі в Пекін прибули президент Сербії Александар Вучич, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Варто відзначити, що це перший закордонний візит Путіна за кордон з 17 березня, коли Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Востаннє Путін виїжджав за межі Росії у грудні 2022 року до Білорусі та Киргизстану.

Відносини Росії і Китаю - останні новини

Пекін неодноразово заявляв нібито про свій нейтралітет у питанні війни Росії проти України. Крім того, Китай навіть пропонував свій "мирний план", який відкинула України неточності формулювань.

У той же час заступник посла Китаю в ООН ген Шуан в ході засідання Ради Безпеки ООН дорікнув Москву за ракетний удар по кафе в селі Гроза в Харківській області, де загинули 52 мирних жителя, в тому числі дитина.

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