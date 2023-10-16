В Китаї Путін хоче обговорити з Сі китайський проект глобального домінування "Один пояс – один шлях".

Володимир Путін візьме участь у форумі "Один пояс – один шлях", який відбудеться в Китаї. Цей захід стартує в Пекіні вже затра, повідомляє російське видання "РИА Новости".

Окрім участі у форумі російський диктатор планує зустрітися з керівником КНР Сі Цзіньпіном. Цю інформацію було підтверджено під час сьогоднішньої зустрічі міністрів закордонних справ обох країн Сергія Лаврова та Ван І, що відбулася в Пекіні.

За словами Лаврова, Москва розглядає цей форум "як важливу складову просування співробітництва на основі рівноправності та взаємної вигоди на всьому Євразійському континенті".

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Як повідомляє МЗС Росії, сам Лавров у середу має прибути до КНДР. Варто зазначити, що у вересні північнокорейський диктатор Кім Чен Ин запросив Путіна в Пхеньян. Тоді у Кремлі заявили, що такий візит стане можливим після того, як Північну Корею відвідає Лавров.

Відносини Москви і Пхеньяна

Як писав УНІАН, після вересневої зустрічі Путіна з Кімом між Росією та КНДР різко активізувалися залізничні перевезення. Про це свідчать супутникові знімки. Що саме знаходиться у вагонах – невідомо, але аналітики припускають, що йдеться про постачання артилерійських боєприпасів.

Факт військових поставок підтверджує і влада США. За даними Білого Дому, Північна Корея передала Росії вже щонайменше тисячу контейнерів з боєприпасами та різним військовим обладнанням.

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