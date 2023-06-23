Тірзе заявив, що "президент Росії Володимир Путін - не те ж саме, що і Росія".

Колишній голова Бундестагу і член правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Вольфганг Тірзе заявив, що Росію неможливо перемогти у військовому відношенні і закликав до мирного врегулювання.

Як повідомляє Tagesschau, у гостьовій статті для журналу "Публік-Форум" Тірзе закликав "не відмовлятися від політики, спрямованої на розслаблення і рівновагу щодо Росії".

"У військовому відношенні Росія "непереможна", тому потрібно знову віддати належне дипломатії, щоб гармати замовкли якомога швидше", - заявив він.

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При цьому Тірзе підкреслив, що з Україною повинна бути військова солідарність і заявив, що "президент Росії Володимир Путін - не те ж саме, що і Росія".

"Росія залишається важливою частиною Європи і після Путіна повинна стати частиною загальноєвропейської архітектури безпеки", - заявив він.

Ставлення Німеччини до війни в Україні

У Німеччині існують різні настрої щодо війни в Україні.

Раніше ліве крило партії СДПН Олафа Шольца закликало до мирних переговорів і визнання "реальності, яка може не подобатися, але яка виключає подальшу ескалацію війни".

Водночас деякі німецькі депутати закликали надати більше зброї Україні для забезпечення її виживання, навіть якщо це спричинить тимчасові прогалини в Бундесвері. Однак Міноборони Німеччини відкинуло цю ініціативу.

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